¿De qué murió Connor Murphy? Esto fue lo que le pasó

Un suceso está conmocionando a miles de personas alrededor del mundo, pues se reportó que el creador de contenido Connor Murphy murió el pasado 7 de julio en Thailandia a los 32 años de edad.

En diversos medios internacionales se ha informado que el influencer Connor Murphy habría perdido la vida este martes en una lujosa urbanización de Thailandia donde se encontraba hospedado desde hace tres meses.

Apuntan que Murphy se ahogó después de arrojarse a un lago que se encontraba cerca de la casa en la que se hospedaba; asimismo, presuntamente habría causado destrozos en la residencia antes de lo ocurrido.

El hecho registrado alrededor de las 15:00 horas del 7 de julio es investigado por las autoridades correspondientes, mientras que el cuerpo fue trasladado por el personal de rescate para realizar una autopsia exhaustiva para determinar la causa de muerte.

Fitness and "looksmaxxing" influencer Connor Murphy has reportedly died following a drowning incident in Thailand.



🎥: Viral Press pic.twitter.com/lRPWSOSO79 — TMZ (@TMZ) July 8, 2026

¿Qué le pasó al influencer Connor Murphy?

Diversos medios de Thailandia informaron que, tras haberse arrojado por cuenta propia, un hombre estadounidense se ahogó en un lago ubicado en la provincia Samut Prakan.

Las autoridades de Banh Phli recibieron aviso sobre un hombre extranjero que estaba actuando de forma errática antes de arrojarse al lago, y tras acudir al lugar, encontraron el cuerpo del hombre a unos 20 metros de la orilla.

Asimismo, aseguraron que el cuerpo sin vida, que fue trasladado al Hospital Ramathibodi Chakri Naruebodin para que le realicen una autopsia, se identificó como Connor Michael Murphy.

Cuerpo de rescate de Bang Phli ı Foto: Especial

El video que fue difundido por el medio TMZ fue grabado por una empleada de la región, y de acuerdo con lo que se conoce, presuntamente Murphy habría pasado por un episodio psicótico antes de arrojarse al lago.

Esta versión apunta que Connor Murphy estaba nadando en el lago que tiene más de diez metros de profundidad cuando, al parecer, se agotó y se ahogó, por lo que los buzos de la Fundación Poh Teck Tung realizaron una búsqueda exhaustiva del estadounidense por 30 minutos.

Antes de lo ocurrido, las autoridades del pueblo observaron que Connor Murphy se comportaba de manera extraña desde antes de arrojarse al lago, pues se revolcó en la carretera, realizó gestos de oración y posteriormente saltó al lago.

Precisan que el hombre realizó destrozos en varios puntos de la casa en la que se encontraba hospedado desde hace tres meses, y que dicha casa está en una urbanización de lujo del subdistrito de Bang Chalong, distrito de Bang Phli.

Destrozos en la casa donde se hospedaba Connor Murphy ı Foto: Thairath

Apuntan que los investigadores de la comisaría de Bang Phli registraron la casa y el auto de Murphy, en donde encontraron dos jeringas sin usar y pastillas blancas desconocidas en la cangurera del creador de contenido.

Hasta el momento la información no ha sido confirmada por la Embajada de Estados Unidos en Thailandia o alguna otra autoridad; sin embargo, otros creadores de contenido con los que colaboró recientemente con Murphy han compartido mensajes de condolencias por la trágica noticia.

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