La repentina muerte de Gabriel Ganley, joven influencer brasileño de apenas 22 años, ha sacudido al mundo digital. Conocido en plataformas digitales como “Bbzinho”, el creador de contenido se había convertido en una figura inspiradora para miles de seguidores gracias a sus rutinas de entrenamiento y su disciplina en el fisicoculturismo.

La noticia de su fallecimiento ha conmocionado a sus millones de seguidores y a colegas y amistades del ámbito deportivo, pues se encontraba en pleno ascenso profesional. En La Razón de México te contamos quién era y de qué falleció.

Muere Gabriel Ganley, influencer fitness, a los 22 años; ¿de qué falleció?

El creador de contenido Gabriel Ganley fue hallado sin vida en su departamento en São Paulo, Brasil, el pasado 23 de mayo, según confirmaron sus familiares y la marca deportiva Integralmédica, con la que constantemente colaboraba. La empresa lo despidió en redes sociales llamándolo su “eterno Bbzinho”.

Hasta el momento, no existe una causa oficial confirmada por la familia. Sin embargo, medios internacionales como The Economic Times señalaron que una posible razón habría sido una hipoglucemia, es decir, un nivel anormalmente bajo de glucosa en la sangre.

Esta condición puede afectar el funcionamiento del cuerpo y, aunque es más común en personas con diabetes, también puede presentarse en individuos sanos.

En 2025, Gabriel Ganley reveló públicamente que iniciaría a usar sustancias para mejorar su rendimiento físico. Además, el influencer fitness enfrentó problemas de salud como una neumonía, lo que lo llevó a retirarse temporalmente de algunas competencias de fisicoculturismo. Estos antecedentes han alimentado las especulaciones en torno a su fallecimiento.

¿Quién era Gabriel Ganley?

Gabriel Ganley era un influencer fitness de 22 años que comenzó a entrenar desde la adolescencia y rápidamente se interesó en competir en el mundo del fisicoculturismo. Su carisma y disciplina lo llevaron a acumular más de 2 millones de seguidores en Instagram y más de un millón en TikTok.

Uno de sus videos más virales fue cuando realizó prensa de pierna con 500 kilogramos, demostrando su impresionante fuerza y dedicación.

Además de competir, trabajaba con marcas de suplementación deportiva y compartía consejos de entrenamiento con sus seguidores, quienes lo admiraban por su capacidad física pese a ser tan joven.