La reciente hospitalización de Óscar Espinoza Baby Face, uno de los influencers más populares de Monterrey, generó gran preocupación entre sus seguidores y abrió la curiosidad sobre su identidad.

Además, el nombre de este creador de contenido ha sido muy sonado en redes como X, antes Twitter, y TikTok, lo que motivó a miles de usuarios a querer conocer más sobre quién es realmente este personaje que ha conquistado al público con su carisma y humor; aquí te contamos

¿Quién es Baby Face, Óscar Espinoza, famoso influencer de Monterrey?

Óscar Espinoza, mejor conocido como Baby Face, es originario de Monterrey, Nuevo León, y tiene alrededor de 31 años. Inició su trayectoria en redes sociales de manera espontánea, alentado por amigos que lo motivaron a grabar videos mientras trabajaba en la venta de cerveza en su ciudad.

Baby Face tiene más de 6 millones de seguidores en TikTok y en Instagram 981 mil.

Actualmente su contenido se centra en reseñas de comida y bebidas, dinámicas de comedia y situaciones cotidianas narradas con humor (sketches). Además, ha compartido cámara con otros reconocidos creadores de contenido como Poncho de Nigris, El Abelito, La Granja Rifa y La Cocha Molina, entre otros.

Su apodo, Baby Face, hace referencia a sus facciones infantiles, pues tiene un rostro pequeño para su tamaño y se asemeja a un niño.

Además de su trabajo individual, Óscar Espinoza alias Baby Face forma parte del proyecto de YouTube llamado La Marraniza, donde colabora con otros creadores de contenido. Su contenido se enfoca en la gastronomía de su ciudad y reseñas, así como bromas entre los integrantes del proyecto. Del mismo modo, regalan a sus seguidores dinero o viajes.

El influencer también tiene una tienda llamada Big&Fashion, especializada en vender ropa de hombre, en especial prendas para personas que rebasan la talla G y EG.

Baby Face se ha convertido en un referente del entretenimiento en redes sociales, por lo que su ingreso de emergencia a un hospital encendió las alarmas. El creador de contenido de Monterrey compartió con sus seguidores que fue ingresado el lunes.