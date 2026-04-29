El influencer regiomontano Óscar Espinoza, conocido como Baby Face, encendió las alarmas en redes sociales entre sus fans al ser hospitalizado en Monterrey, Nuevo León. El lunes 27 de abril el joven de 31 años compartió una fotografía desde una cama de hospital con el mensaje “Siempre de la mano de Dios”, lo que desató una ola de reacciones de apoyo y preocupación.

En La Razón de México te contamos lo que le pasó y lo que se sabe de su estado de salud actual.

¿Qué le pasó a Óscar Espinoza ‘Baby Face’? Es hospitalizado de emergencia

El creador de contenido Óscar Espinoza, mejor conocido en Internet como Baby Face, fue ingresado de emergencia a una clínica en Monterrey, el lunes. La noticia se difundió tras la publicación de una imagen en la que se le veía conectado a suero y vestido con bata médica.

“Siempre de la mano de Dios”, escribió el regiomontano e integrante de Big & Fashion, lo que generó preocupación entre sus fans.

El martes 28 de abril, un día después de su ingreso al hospital, Baby Face compartió un video caminando con cierta dificultad mientras sostiene un suero y usa una bata de hospital. También tiene vendadas las piernas, una señal de que fue intervenido quirúrgicamente.

Óscar Espinoza agradeció las muestras de apoyo que ha recibido de sus fans durante estos días con un mensaje: “Todo salió muy bien. Muchas gracias a todos por sus buenas vibras y buenos deseos. Los amo, amigos”.

Además, famosos creadores de contenido se solidarizaron con el joven de 31 años. Bella Dueñas le escribió "Te queremos baby“ y Lalo Elizarrarás comentó “Todo saldrá chingn. Dios te bendiga, carnal”. El Millonario le envió buenos deseos también: “Dios te bendiga mi carnal ánimo”.

De acuerdo con seguidores de Baby Face, el creador de contenido se sometió a un bypass gástrico, una cirugía bariátrica que reduce el tamaño del estómago y altera el intestino delgado para limitar la ingesta de alimentos y la absorción de calorías, lo que favorece la pérdida de peso. Sin embargo, Óscar Espinoza no ha confirmado esta información hasta el momento.