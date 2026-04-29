La Casa de los Famosos 2026: Ellos son los nominados de la semana hoy 29 de abril

Llega un nuevo miércoles de nominación para La Casa de los Famosos 2026, el proyecto de Telemundo que reúne a diversas celebridades latinas en un mismo lugar, donde las ganas de ganar incrementan.

Josh se convirtió en el líder de la casa durante la undécima semana del programa, quien cuenta con varios beneficios en un momento decisivo, por lo avanzada que va la competencia en La Casa de los Famosos 2026.

JOSH es el lider de la semana en #lcdlf6 y Nomina a Fabio

¿Fue buena elección? pic.twitter.com/T3VHIcAeBY — Jimena Gállego (@Jimenagallegotv) April 29, 2026

Nominados de La Casa de los Famosos

Los nominados de esta semana en el reality show, como es la costumbre, fueron seleccionados por el resto de los participantes del programa, quienes votaron en el confesionario.

Sin embargo, hubo un giro en la forma en que se llevó a cabo la votación, pues en esta oportunidad, los participantes contaron con cajas misteriosas que ofrecieron cambios en las nominaciones.

El primer habitante en ser nominado fue Fabio, quien fue elegido directamente por Josh, el líder de la semana.

Para votar en La Casa de los Famosos 2026 debes de estar en territorio americano, ya que el programa de Telemundo se transmite principalmente para la comunidad latina en Estados Unidos.

Los fans del programa pueden votar por sus artistas favoritos a través del sitio web de Telemundo solamente en ciertos horarios y son los siguientes: