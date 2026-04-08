¿Quién es Alexander Ramírez? Influencer que habría tenido una relación con Juan de Dios Pantoja

En medio de la polémica de Steff Loaiza con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, ha resurgido en redes sociales el influencer Alexander Ramírez, quien sostiene que mantuvo una relación amorosa con el creador de contenido en el pasado.

A través de su cuenta de Instagram, Alexander Ramírez compartió una serie de fotos y videos de cuando supuestamente mantuvo una relación sentimental con Juan de Dios Pantoja, supuestamente cerca del año 2016.

En los materiales, podemos ver a los dos bailando y saliendo de fiesta. Las imágenes reavivaron el debate sobre cuál es la verdadera orientación sexual del esposo de Kimberly Loaiza, ya que muchos aseguran que se reprime.

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Incluso, en una historia, Alexander comenta sobre Pantoja: “Me besaba, me dijo que era lo máximo cuando me tenía en cuatro. Muy acá el vato pero le olía a atún [...] Y no cog** sabe”, señaló.

Esta no es la primera vez que el supuesto novio del influencer sale a dar su versión de los hechos, pues ya en el pasado llegó a comentar que él sostuvo una relación con el famoso al mismo tiempo que Kim, a pesar de que no le gustaba ser parte de la triada amorosa.

¿Quién es Alexander Ramírez?

Alexander Ramírez es un influencer de Monterrey, quien en su cuenta de TikTok cuenta con 12 mil seguidores (la habría abierto en 2026) y en plataforma de Instagram supera los 5 mil. También cuenta con un canal de YouTube.

Sus videos son de comedia, pero también publica fotos más atrevidas donde posa en poca ropa, encendiendo las redes y provocando curiosidad sobre su plataforma de OnlyFans, donde vende contenido íntimo.

Si bien no es una personalidad que se la pase en polémicas, sí ha dado de qué hablar sobre su supuesta ex relación con Juan de Dios Pantoja, ya que él asegura que en el pasado fueron pareja.

Además de sus declaraciones, el creador de contenido también ha publicado diversas capturas de pantalla y material audiovisual para respaldar lo que dice, aunque para muchos no ha sido suficiente para que su historia sea creíble.

Estas revelaciones han generado una división de opiniones entre los seguidores del esposo de Kimberly Loaiza, pues algunos eligen creer a Alexander Ramírez, mientras que otros cuestionan la veracidad de lo expuesto.