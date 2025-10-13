Muere militar ahogado tras rescatar a turista en playa de Acapulco

Un militar murió ahogado luego de rescatar a una turista que era arrastrada por el oleaje en la playa de Pie de la Cuesta, en la zona poniente del puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero.

El gesto de valentía conmovió a los residentes y visitantes de Pie de la Cuesta que observaron la acción del militar.

El militar que falleció tras su acción de salvación fue identificado como Rubén “N”, elemento de las Fuerzas Armadas

De acuerdo con un reporte, alrededor de las 18:30 horas del domingo, el militar, quien se encontraba en su día de franquicia, se lanzó al mar al percatarse de que la mujer pedía auxilio.

El soldado logró ponerla a salvo, pero ya no pudo salir del agua debido a la fuerza de las olas.

Prestadores de servicios turísticos y vecinos del lugar lograron trasladarlo a la orilla, donde intentaron reanimarlo sin éxito.

Cuando los paramédicos llegaron al sitio, el militar ya no presentaba signos vitales.

En el lugar se esperó la llegada de integrantes de la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) para hacer las acciones correspondientes.

