Marina y Defensa activan planes de auxilio por efectos de Raymond

Las tormentas tropicales Raymond y Priscila han combinado fuerzas para generar lluvias y vientos intensos, así como fuerte oleaje en el Océano Pacífico afectando directamente estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Nayarit. En tanto, las secretarías Marina y la Defensa Nacional han activado sus planes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua, hasta las 9:00 horas de este viernes, detalló que continuará el pronóstico de lluvias intensas, de 75 a 150 milímetros, en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, así como muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit, debido a los efectos combinados de las tormentas tropicales Raymond y Priscilla.

Están previstas rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 60 kilómetros por hora en Guerrero y Nayarit. Además, habrá oleaje elevado de 3 a 4 metros de altura y trombas marinas en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2 a 3 metros en las de Guerrero, Nayarit y el sur de Sinaloa.

El SMN indicó que el centro de la tormenta tropical Raymond se localizaba a 100 kilómetros al suroeste de Manzanillo, Colima, y a 155 kilómetros al oeste de Punta San Telmo, Michoacán, con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora, rachas de 110 y desplazamiento hacia el noroeste a 24 kilómetros por hora.

Por esta razón, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, el SMN modificó la zona de prevención por efectos de tormenta tropical, que ahora abarca desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Cabo Corrientes, Jalisco, y mantiene la vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Los Barriles hasta Santa Fe, Baja California Sur.

En tanto, la tormenta tropical Priscilla, en proceso de debilitamiento, se ubicó a 185 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Abreojos y a 310 kilómetros al oeste-noroeste de Cabo San Lázaro, Baja California Sur, con vientos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 y desplazamiento hacia el norte a 7 kilómetros por hora.

Sus bandas nubosas provocarán lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en Baja California Sur, chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, además de rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y oleaje de 2 a 3 metros en la costa occidental de la península.

El SMN advirtió que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, causar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas, y que los vientos fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

La Secretaría de Marina comunicó que mantiene activo el Plan Marina en sus diferentes fases en el Pacífico y Golfo de México, con el objetivo de apoyar a la población ante los efectos de ambos fenómenos meteorológicos.

En el occidente del país, la Cuarta Región Naval, con sede en Mazatlán, Sinaloa, y jurisdicción en Nayarit y Baja California Sur, mantiene el plan en fase de prevención con 3 mil 543 elementos, 95 vehículos, 42 embarcaciones y 100 equipos especializados, entre ellos cocinas móviles y plantas potabilizadoras de agua.

En Los Cabos, se evacuaron 60 personas a un albergue temporal y se retiraron 20 toneladas de basura de zonas costeras. Además, en Guaymas, Sonora, una brigada con 33 elementos y siete embarcaciones se encuentra lista para auxiliar a la población en caso de emergencia.

Mientras tanto, la Octava Región Naval, con sede en Acapulco, Guerrero, se mantiene en alerta con 3 mil 123 efectivos y tres brigadas de respuesta a emergencias, lista para atender afectaciones en Michoacán y Guerrero.

Mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E en su fase de auxilio en varias entidades afectadas por las lluvias. En Veracruz, elementos del Ejército desplegaron tres brigadas con 100 efectivos, 17 vehículos, dos pipas de agua y dos ambulancias en los municipios de Álamo Temapache y Poza Rica, donde han auxiliado a 116 personas, realizado tres evacuaciones médicas y entregado agua potable.

En Querétaro, 91 efectivos del Ejército y la Guardia Nacional operan en los municipios de Peña Miller, Jalpan y Landa de Matamoros, donde se registraron deslaves y cortes de caminos. Las autoridades locales recomendaron limitar el tránsito vehicular y atender las indicaciones de Protección Civil.

Asimismo, en la zona Huasteca de San Luis Potosí, 77 elementos militares trabajan en Axtla de Terrazas y Tamazunchale, realizando desazolves, perifoneo y despeje de carreteras, en coordinación con Protección Civil y Conagua.

