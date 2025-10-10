Lluvias afectan a 31 estados, informan en Mañanera de CSP; hay dos fallecidos

Raymond se intensifica y deja récord histórico de lluvias en Veracruz y Puebla.

Laura Velázquez, titular de Protección Civil a nivel federal, informó este viernes sobre los estragos generados por las lluvias en 31 estados de la República, las que han dejado dos personas fallecidas.

Los decesos fueron en Veracruz y Querétaro.

Velázquez Alzúa, recordó durante la conferencia mañanera de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la formación de Raymond, una nueva tormenta tropical frente a las costas de Guerrero, y afectará a varios estados cercanos a la costa del Pacífico.

Gráfica oficial. ı Foto: Especial.

Mientras tanto, Priscilla, dijo la funcionaria, sigue su trayectoria en el norte del país, y se debilitará gradualmente.

En su reporte señaló que Veracruz, Querétaro, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero fueron las entidades más afectadas.

En el estado de Veracruz, señaló que hay 38 municipios afectados; 312 viviendas afectadas; se implementó el Plan DN-III; se abrieron seis refugios temporales; mientras que en Querétaro hubo cinco municipios afectados, el desbordamiento del Río Jalpan.

También fueron 11 municipios afectados en San Luis Potosí; lo que incluye el derrumbe de un cerro; ante tal situación se instalaron cuatro albergues.

En el estado de Puebla, dijo que, están afectados 26 municipios y se tiene registro de 77 deslizamientos, derrumbes y deslaves carreteros.

Además, informó que actualmente la Tormenta Tropical Raymond recorre todo el Pacífico de manera paralela al territorio nacional.

“Se prevé que entre como depresión tropical a Baja California Sur el fin de semana”, señaló la titular de Protección Civil a través de un enlace.

Enlace en Palacio Nacional. ı Foto: Especial.

La tormenta tropical Raymond se localizó aproximadamente a 125 kilómetros (km) al sur-suroeste de Técpan de Galeana y a 190 km al sur-sureste de Zihuatanejo, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora (km/h), rachas de 95 km/h y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 22 km/h.

Durante el avance y desarrollo de Raymond durante el jueves 9 al sábado 11 de octubre, ocasionará lluvias con acumulados de 250 a 350 milímetros (mm) en el norte de Veracruz, Guerrero y la costa de Michoacán; de 150 a 250 mm en Colima, Oaxaca y Chiapas, así como de 75 a 150 mm en el noroeste, occidente, centro y sureste de México, el centro de Tamaulipas, Campeche y Quintana Roo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR