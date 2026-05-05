‘La Presidenta no se arrodilla’: Claudia Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum elevó el mensaje de soberanía durante la conmemoración del 164 aniversario de la Batalla de Puebla y acusó que, a lo largo de la historia, sectores conservadores han buscado apoyo extranjero para someter al país.

“Ninguna potencia extranjera nos va a decir a los mexicanos cómo nos gobernamos”, afirmó Claudia Sheinbaum, ante autoridades civiles y militares.

Ante el gobernador Alejandro Armenta Mier, el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, Claudia Sheinbaum sostuvo que la independencia de México se construyó frente a invasiones externas y “traiciones internas” de quienes, desde el conservadurismo, “han apostado por someter al pueblo y entregar a la patria”.

Durante su discurso, Claudia Sheinbaum trasladó la referencia a la intervención francesa al debate político actual y lanzó una advertencia contra quienes, según dijo, buscan respaldo fuera del país. “A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que hoy se vanaglorian y defienden la injerencia, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a ellos les decimos con verdad y justicia que quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país están destinados a la derrota”, señaló.

La Presidenta Claudia Sheinbaum también dirigió el mensaje contra quienes reivindican la conquista, subestiman al pueblo o esperan una postura de subordinación del gobierno mexicano ante presiones externas. “A quienes reviven la conquista como salvación, creen que el pueblo es tonto, buscan reivindicar a Hernán Cortés y sus atrocidades, están destinados a la derrota moral. A quienes piensan que la Presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”

Frente a las presiones recientes del gobierno de Estados Unidos, Claudia Sheinbaum recurrió al antecedente histórico de la intervención francesa para colocar la relación bilateral en un terreno distinto: el de la cooperación y el respeto a la soberanía. Desde esa lectura, presentó el vínculo entre Benito Juárez y Abraham Lincoln como uno de los momentos más relevantes entre ambos países, por el reconocimiento estadounidense a la República mexicana y el respaldo al gobierno juarista ante una amenaza extranjera.

Desde esa referencia, Claudia Sheinbaum extendió el mensaje a cualquier gobierno extranjero y colocó la soberanía como límite de la relación con otras naciones. “Somos claros y contundentes: la historia nos dice que el pueblo de México no se equivoca cuando se trata de defender la soberanía nacional”, afirmó.

Claudia Sheinbaum aprovechó esta reflexión y retomó la Batalla de Puebla como símbolo de defensa nacional. Recordó que el 5 de mayo de 1862 un ejército integrado en buena parte por hombres del pueblo se enfrentó al ejército francés, considerado entonces uno de los más poderosos del mundo, bajo el mando de Ignacio Zaragoza.

Claudia Sheinbaum También destacó el papel de Ignacio Zaragoza y del Ejército de Oriente en Puebla. Citó el mensaje que el general dirigió a sus tropas un día antes de la batalla. “Vais a pelear por un objeto sagrado. Vais a pelear por la patria”, recordó.

Claudia Sheinbaum llevó el cierre del discurso al terreno simbólico de la historia nacional. Tras reivindicar la libertad, la independencia y la soberanía como principios irrenunciables, afirmó que México está dispuesto a defenderlos ante cualquier presión externa. El mensaje final quedó enmarcado en una consigna histórica que atribuyó a Vicente Guerrero: “La patria es primero”.

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FGR