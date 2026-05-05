Quienes buscan apoyo externo están destinados a la derrota: Presidenta Claudia Sheinbaum

En la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que ninguna potencia extranjera le dirá a las mexicanas y mexicanos cómo gobernar, por ello, destacó que quienes buscan el apoyo en el exterior al no tener respaldo popular están destinados a la derrota, ante esto, recordó que nada está por encima de la soberanía, la libertad, la independencia ni de los intereses del pueblo de México.

“A quienes reviven la Conquista como salvación, están destinados a la derrota; a quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota; a quienes odian, están destinados a la derrota moral, a quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, sostuvo la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la conmemoración del 164 Aniversario de la Batalla de Puebla.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó el papel de los conservadores en el movimiento que desencadenó la llegada de Maximiliano de Habsburgo como emperador.

“A esos que buscan la intervención extranjera en México, a los que aplauden a las televisoras extranjeras cuando hablan mal de México, a quienes buscan el apoyo externo por no tener apoyo popular en nuestro país, están destinados a la derrota”, afirmó Claudia Sheinbaum Pardo en Puebla.

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FGR