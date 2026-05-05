¿Abrieron los bancos HOY 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla?

Si debes realizar un trámite en el banco, cobrar efectivo, o llevar a cabo algún otro trámite este martes 5 de mayo, toma nota, pues hoy se conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla. Por lo anterior, muchos trabajadores no acudieron a sus labores e, incluso, algunos celebraron “puente” o fin de semana largo.

El 5 de mayo se conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla, ocurrido en 1862 como parte del episodio histórico conocido como la Segunda Intervención Francesa. Representa una de las mayores victorias militares de México, contra las fuerzas del Imperio Francés.

Batalla de Puebla ı Foto: Especial

Así, cada 5 de mayo se llevan a cabo en México actos cívicos, conmemoraciones, desfiles y otras celebraciones por la efeméride. Pero, ¿es feriado nacional? Y, de ser así, ¿cierran los bancos? Te contamos, para que tomes precauciones.

¿Abrieron los bancos HOY 5 de mayo de 2026?

Como sabes, las instituciones bancarias suspenden actividades durante los feriados, es decir, días por los que, por disposición oficial, no se trabaja.

Algunas fechas son festivas en el calendario nacional. ı Foto: Adobe Stock

Los días de feriado no abren los bancos, por lo que no se pueden hacer trámites ni pagos en ventanilla (aunque sí en cajeros y aplicaciones móviles).

Pero, ¿este martes 5 de mayo de 2026 es uno de esos días? ¿Están abiertos o cerrados los bancos hoy?

Este 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla NO es un feriado oficial reconocido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), por lo que los bancos NO suspenden actividades.

Podrás hacer todos tus trámites en el banco, pues SÍ abrieron este 5 de mayo. ı Foto: Especial

Es decir, este martes, los bancos, ventanillas y demás SÍ están abiertos. Por lo que puedes acudir a pagar y realizar tus trámites sin problema.

La confusión surge porque algunos centros de trabajo sí suspenden sus actividades este 5 de mayo, pese a que no es un feriado oficial. Incluso, algunos suspendieron labores desde el lunes 4 de mayo, lo que creó un fin de semana largo o “puente”.

¿Qué días SÍ cierran los bancos en México?

Los días en los que los bancos sí suspenden actividades son todos los feriados oficiales reconocidos por la LFT, es decir:

16 de septiembre (miércoles) : Día de la Independencia

2 de noviembre (lunes) : Día de Muertos

16 de noviembre (lunes) : En conmemoración del 20 de noviembre (Revolución Mexicana)

12 de diciembre (sábado) : Día del Empleado Bancario

25 de diciembre (viernes): Navidad

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