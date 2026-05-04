¿Qué se celebra el 5 de mayo? ¿Habrá descanso obligatorio?

El 5 de mayo es un día festivo en México, pues se conmemora la Batalla de Puebla, un hecho histórico ocurrido en 1862 que continúa siendo recordado actualmente debido a la importancia que tiene.

La Batalla de Puebla ocurrió luego de que tropas francesas desembarcaran en el puerto de Veracruz para dirigirse hacia el centro de la República mexicana para enfrentarse con las tropas mexicanas.

Este conflicto bélico entre los ejércitos de México y del Segundo Imperio Francés también es conocido como la Batalla del 5 de Mayo, y esta se registró en la capilla acondicionada como fuerte ubicada en la cima del cerro de Loreto.

Batalla de Puebla ı Foto: Especial

La tropa mexicana fue dirigida por Ignacio Zaragoza, y estaba conformada por casi 2 mil soldados y 2 mil 700 campesinos que lograron obtener la victoria frente al ejército de Francia.

La Batalla de Puebla es importante debido a que es una de las victorias obtenidas por el ejército mexicano ante los ejércitos invasores extranjeros, y en ocasiones es confundida con la Independencia de México debido a que en Estados Unidos el 5 de mayo se celebra el Día de la Herencia Latina.

Batalla de Puebla ı Foto: Especial

¿Hay descanso obligatorio el martes 5 de mayo?

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece los días festivos oficiales en el artículo 74, y el 5 de mayo no se encuentra dentro de las fechas consideradas como un día de descanso obligatorio.

Por tanto, las y los trabajadores deberán acudir regularmente a laborar; sin embargo, este martes sí se tiene marcado un día sin clases en el Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Calendario escolar SEP mayo ı Foto: Captura de pantalla

Los días feriados establecidos en la LFT son:

El primero de enero

El primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero

El tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo

El primero de mayo

El 16 de septiembre

El tercer lunes de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre

El primero de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal

El 25 de diciembre

El que determinen las leyes federales y locales electorales, en el caso de elecciones ordinarias, para efectuar la jornada electoral

Quienes asistan a sus centros de trabajo para prestar sus servicios durante los días festivos deben recibir su salario diario regular más dos días más; es decir, un pago equivalente a tres días de salario.

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