¿Dónde ver EN VIVO el Desfile del 5 de mayo, aniversario de la Batalla de Puebla?

Así puedes ver EN VIVO el desfile por la Batalla de Puebla.

Este 5 de mayo se conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla, un episodio relevante en la historia de México por conmemorar una de las más grandes victorias militares de nuestro país, durante el siglo XIX.

A causa de esto, cada 5 de mayo, en México se llevan a cabo desfiles, ceremonias, actos cívicos y otras conmemoraciones por la efeméride. Incluso, en otros países la comunidad mexicana lleva a cabo actos de celebración, como un día de identidad nacional.

Batalla de Puebla ı Foto: Especial

Parte de las celebraciones del 5 de mayo es el Desfile militar, el cual se realiza en las calles de Puebla. Aunque estés fuera del estado, así puedes verlo en línea, EN VIVO.

Aquí puedes ver la transmisión del Desfile de la Batalla de Puebla

Cada año, el Gobierno de México realiza actos cívicos para conmemorar el aniversario de la Batalla de Puebla, entre ellos el tradicional desfile.

El mismo cuenta con la participación de elementos de la Marina, Armada, y otras instituciones de seguridad, para conmemorar la victoria militar de México frente al ejército francés en 1862.

Aunque el desfile se celebra en las calles de Puebla, el mismo se transmite vía redes sociales a través de los canales oficiales del Gobierno, entre ellos el Centro de Producción, que puedes ver a continuación:

¿Qué se celebra el 5 de mayo?

Este 5 de mayo se conmemora el aniversario de la Batalla de Puebla, una de las mayores victorias militares de México, ocurrida el 5 de mayo de 1862.

La batalla ocurrió en el contexto de la Segunda Intervención Francesa en México, causada, a su vez, por la suspensión de pagos de la deuda externa por parte del presidente Benito Juárez.

Batalla de Puebla ı Foto: Especial

La batalla fue comandada por el general Ignacio Zaragoza, al frente del Ejército del Oriente, y resultó en una retirada del ejército francés, pese a que éste era superior en número.

Sheinbaum: Quienes buscan la intervención extranjera, están condenados a la derrota

Durante el acto cívico por el 164 aniversario de la Batalla de Puebla, este martes 5 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum, quien encabezó el evento, dio un mensaje en favor de la soberanía nacional.

Desde Puebla, afirmó que quienes buscan la intervención, o creen que el pueblo de México estará sometido, “están destinado a la derrota”.

Acto cívico en Puebla. ı Foto: Captura de pantalla.

“A quienes reviven la Conquista como salvación, están destinados a la derrota; a quienes creen que el pueblo es tonto, están destinados a la derrota; a quienes odian, están destinados a la derrota moral, a quienes piensan que la presidenta se arrodilla, están destinados a la derrota”, dijo la presidenta.

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