IMSS reconoce labor de más de 2 mil 900 parteras en atención materna a nivel nacional

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció la labor de más de 2 mil 900 parteras que colaboran en la atención materna en distintas regiones del país, destacando su papel clave en la construcción de un modelo de salud más humanizado, integral y respetuoso de los derechos de las mujeres.
De acuerdo con el coordinador de Programas Médicos de la División Transversal de Salud Pediátrica y de la Mujer del IMSS, Miguel Ángel Cardona Espinosa, actualmente el Instituto cuenta con la colaboración de 2 mil 930 parteras a nivel nacional, quienes se encuentran distribuidas en 18 Representaciones del organismo.
El funcionario subrayó que la participación de estas profesionales de la salud ha permitido fortalecer la atención durante el embarazo, parto y puerperio, especialmente en comunidades donde el acceso a servicios médicos especializados es limitado.
Asimismo, destacó que su trabajo contribuye a generar confianza entre las pacientes, al incorporar prácticas culturales y un acompañamiento cercano durante el proceso de gestación.
Según el IMSS, los estados con mayor presencia de parteras son Veracruz, Puebla e Hidalgo, entidades donde su intervención ha sido fundamental para mejorar la cobertura y calidad de la atención materna.
El Instituto enfatizó que la integración de parteras en los servicios de salud forma parte de una estrategia para reducir riesgos durante el embarazo y promover una atención digna, centrada en las necesidades de las mujeres, sus familias y comunidades.
Con este reconocimiento, el IMSS dijo que “refrenda su compromiso de impulsar modelos de atención incluyentes que prioricen el bienestar materno y neonatal, así como el respeto a los derechos humanos en los servicios de salud”.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
MSL