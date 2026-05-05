IMSS reconoce labor de más de 2 mil 900 parteras en atención materna a nivel nacional

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoció la labor de más de 2 mil 900 parteras que colaboran en la atención materna en distintas regiones del país, destacando su papel clave en la construcción de un modelo de salud más humanizado, integral y respetuoso de los derechos de las mujeres.

De acuerdo con el coordinador de Programas Médicos de la División Transversal de Salud Pediátrica y de la Mujer del IMSS, Miguel Ángel Cardona Espinosa, actualmente el Instituto cuenta con la colaboración de 2 mil 930 parteras a nivel nacional, quienes se encuentran distribuidas en 18 Representaciones del organismo.

El #IMSS reconoce a más de 2,900 parteras que fortalecen la atención materna 🤰🏽💜



Su labor impulsa un modelo más humanizado, integral y con respeto a los derechos de las mujeres.



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El funcionario subrayó que la participación de estas profesionales de la salud ha permitido fortalecer la atención durante el embarazo, parto y puerperio, especialmente en comunidades donde el acceso a servicios médicos especializados es limitado.

Asimismo, destacó que su trabajo contribuye a generar confianza entre las pacientes, al incorporar prácticas culturales y un acompañamiento cercano durante el proceso de gestación.

Según el IMSS, los estados con mayor presencia de parteras son Veracruz, Puebla e Hidalgo, entidades donde su intervención ha sido fundamental para mejorar la cobertura y calidad de la atención materna.

Más de 2,900 parteras colaboran con el #IMSS en todo el país 🤱🏽💜



Su labor fortalece una atención materna más humana, integral y respetuosa.



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El Instituto enfatizó que la integración de parteras en los servicios de salud forma parte de una estrategia para reducir riesgos durante el embarazo y promover una atención digna, centrada en las necesidades de las mujeres, sus familias y comunidades.

Con este reconocimiento, el IMSS dijo que “refrenda su compromiso de impulsar modelos de atención incluyentes que prioricen el bienestar materno y neonatal, así como el respeto a los derechos humanos en los servicios de salud”.

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MSL