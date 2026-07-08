El turismo de cruceros se consolida como motor económico clave para Mazatlán

El turismo de cruceros continúa consolidándose como uno de los pilares más dinámicos e importantes para el desarrollo económico de Mazatlán.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la llegada constante de navíos internacionales no solo dinamiza el comercio local, sino que posiciona con fuerza al puerto en el mapa turístico global, generando empleos directos y una derrama económica de decenas de millones de pesos mensuales.

Y es que los miles de pasajeros y tripulantes desembarcan con el entusiasmo de explorar los atractivos del destino.

Este flujo constante de visitantes se traduce en un beneficio inmediato y directo para la cadena de valor local: restaurantes, comercios, guías de turistas, transportistas y artesanos, especialmente en zonas emblemáticas como la Zona Dorada y el Centro Histórico, ven un impacto positivo en sus ingresos diarios.

En lo que va del año, se ha captado una derrama económica superior a 459 millones de pesos, gracias a la visita de más de 287 mil cruceristas.

Además. la preferencia y el arribo regular de las líneas navieras más prestigiosas del mundo reflejan la confianza global en Mazatlán, consolidando su reputación como un destino no solo sumamente atractivo, sino también seguro y hospitalario para el turismo internacional.

Este miércoles atracó el imponente crucero “Carnival Panorama”, con 4,910 pasajeros y 1,433 tripulantes a bordo.

La llegada de esta embarcación activó de inmediato los servicios turísticos locales, vistiendo de fiesta y actividad económica a las principales calles del puerto.

De esta forma, Mazatlán reafirma su vocación turística y demuestra que el sector de cruceros es un engranaje vital para el sustento de cientos de familias mazatlecas y el crecimiento sostenido de la región.

🚢 En Mazatlán, el turismo de cruceros se consolida como uno de los pilares más importantes y dinámicos de la región.

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, señaló que la llegada constante de navíos internacionales no solo dinamiza el comercio local, sino que… pic.twitter.com/8VNJIi4bSi — La Razón de México (@LaRazon_mx) July 8, 2026

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