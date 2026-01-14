Consolida Sinaloa un turismo con sentido social: Mireya Sosa Osuna

La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, presentó ante el H. Congreso del Estado un informe detallado de las acciones de esta dependencia durante el ejercicio 2025, que corresponde al Cuarto Informe de Gobierno.

En un acto de rendición de cuentas ante diputadas y diputados, Sosa Osuna destacó que la entidad consolida un turismo con sentido social bajo el liderazgo del Gobernador Rubén Rocha Moya, con la convicción de consolidarse como un referente turístico a nivel nacional e internacional.

“Comparezco ante esta tribuna con un firme compromiso de transparencia para dar cuenta del estado que guarda la Secretaría de Turismo; este ejercicio no es solo un mandato legal para el análisis de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno de Rubén Rocha Moya, es una oportunidad para dialogar sobre nuestra labor, que impulsa el bienestar en nuestras comunidades", expresó.

Sosa Osuna explicó que se ha trabajado para construir una industria con rostro humano, inclusiva y sostenible, que garantiza que la prosperidad se distribuya de manera equitativa en cada rincón del estado.

“Durante el 2025, logramos avances significativos en la construcción de un Sinaloa más justo e incluyente, hemos apostado por la prosperidad compartida, diversificando nuestra oferta para que los beneficios lleguen desde nuestras costas hasta la sierra, fomentando prácticas sostenibles que aseguren el futuro de nuestro patrimonio. Sinaloa hoy se posiciona no solo como un destino de primer nivel, sino como una industria con rostro humano, capaz de convertir cada visita en una oportunidad de desarrollo para quienes más lo necesitan", aseguró.

En el detalle de los resultados, informó que durante 2025 la entidad registró una afluencia turística de 5.5 millones de turistas, con un crecimiento destacado en segmentos como el turismo de sol y playa, el turismo de industria de reuniones, turismo deportivo y el turismo cultural, generando una ocupación hotelera promedio del 65 por ciento y una derrama económica de más de 33 mil millones de pesos, fortaleciendo así la economía de las comunidades.

“En materia de infraestructura turística, se han realizado inversiones estratégicas que han diversificado la oferta turística para el visitante. Durante el 2025 se aperturaron dos nuevos hoteles en Mazatlán: Hollyday Inn Express & Suites, con 130 nuevas llaves y Pueblo Bonito Vantage, Hotel Boutique de lujo, con 24 habitaciones, generando juntos una inversión total de más de 450 millones de pesos; además, el avance en la construcción de 17 hoteles de cadenas nacionales e internacionales que fortalecen la oferta hotelera con 2,376 llaves“, resaltó.

En conectividad aérea, se registró el flujo de 4 millones 612 mil 70 pasajeros en Sinaloa, destacándose el aeropuerto de Los Mochis, el cual registró un incremento del 21.9 por ciento, siendo esto resultado de las acciones de promoción implementadas durante 2025 y dando como resultado también la apertura de 7 nuevas rutas aéreas nacionales.

De igual forma, agregó, se ha fortalecido la conectividad aérea internacional con el aeropuerto de Mazatlán, logrando para la temporada invernal 2025, ocho rutas directas desde Canadá, seis rutas directas desde Estados Unidos y la permanencia del vuelo Calgary – Mazatlán durante todo el año, logrando así, más de 395 mil pasajeros internacionales.

La funcionaria estatal reiteró que Sinaloa se ha consolidado mediante una estrategia enfocada en la promoción y atracción del sector naviero, generando una derrama económica superior a los 698 millones de pesos, tras recibir a más de 436,000 cruceristas en 126 embarcaciones.

La industria de reuniones es un pilar fundamental para el turismo y durante este 2025 Sinaloa fue sede de más de 191 congresos, convenciones, eventos deportivos y culturales, lo que se tradujo en la asistencia de más de 331 mil personas, generando una derrama económica de más de 3,589 millones de pesos.

“Por primera vez, llevamos a cabo el lanzamiento unificado de la marca destino Mazatlán, una estrategia de promoción omnicanal, desarrollada de la mano de los principales operadores turísticos, aerolíneas, medios de comunicación y campañas publicitarias, fortaleciendo la presencia y el posicionamiento del destino en mercados clave", sostuvo.

Asimismo, gracias a la estrategia de promoción digital integral, a través de alianzas bipartitas con seis plataformas digitales líderes, se ha consolidado la promoción de Mazatlán y Los Mochis en mercados claves de México, Estados Unidos y Canadá.

En promoción turística, detalló la proyección nacional e internacional que se le ha dado a los destinos del estado. En el caso de Mazatlán, se realizaron 11 presentaciones de destino con su campaña "Un mar de historias“, en Estados Unidos y Canadá, logrando capacitar a más de 500 agentes de viajes; además, se realizaron presentaciones de Mazatlán y Los Mochis en 20 ciudades de México, capacitando a más de 3,100 agentes de viajes.

También, Mazatlán fue sede de la vigésima octava edición de Fiesta Amigos, donde más de 200 representantes de aerolíneas, operadoras, mayoristas y prensa internacional concretaron más de 1,150 citas de negocios.

En abril de 2025, se tuvo una participación en la cuadragésima novena edición del Tianguis Turístico de México, concretando más de 1,900 citas y 48 agendas de negocios con la participación de seis municipios, cuatro Pueblos Mágicos, cuatro asociaciones de hoteles y artesanos para promover los atractivos turísticos, gastronómicos, artesanales y culturales del estado.

Los Carnavales son una tradición con un fuerte componente social, siendo así un atractivo turístico y cultural de gran relevancia, por lo que durante 2025 se apoyó en la realización de 11 Carnavales en Sinaloa, donde solo Mazatlán recibió 1.23 millones de asistentes, generando una derrama económica de 1,143 millones de pesos y una ocupación hotelera promedio del 86 por ciento.

“Apoyamos la vocación turística de nuestros municipios, mediante la instalación de paradores fotográficos y mapas turísticos en Surutato, Topolobampo, El Maviri y El Rosario, optimizando la experiencia del visitante; complementamos esta infraestructura con el apoyo estratégico a 85 festividades en 19 municipios, con una derrama económica estimada de más de 3 mil 686 millones de pesos, para el beneficio directo de nuestras comunidades“, afirmó.

Durante 2025 se reactivó el programa de turismo social Enamórate de Sinaloa, con un enfoque incluyente, movilizando a 7,671 pasajeros a través de 385 viajes por todo el estado, al integrar 50 destinos incluyendo los cinco Pueblos Mágicos y 12 Pueblos Señoriales.

En cuanto a la profesionalización turística, se han capacitado a más de 1,500 prestadores de servicios y se otorgaron 107 distintivos de calidad, logrando la certificación federal de 55 guías de turistas y el registro de 237 nuevas empresas en el Registro Nacional de Turismo.

“Los resultados que hoy presento ante esta soberanía son el reflejo de una política turística diseñada con una convicción clara: la de un gobierno con sentido social. Bajo la visión de nuestro gobernador, el éxito de nuestra gestión no se mide únicamente por la infraestructura o el arribo de visitantes, se mide en el bienestar real que llega a las mesas de las familias sinaloenses, en la preservación de nuestra identidad cultural y en el empoderamiento de nuestras comunidades", recalcó.

Sosa Osuna enfatizó que hoy día el turismo es la herramienta que permite llevar desarrollo a donde históricamente no llegaba: desde las costas hasta la sierra, pasando por los centros ceremoniales y pueblos originarios.

“Estoy convencida de que el éxito de Sinaloa reside en la grandeza de su gente y en la sinergia que logremos con este Congreso y el sector privado, por ello, cuenten con una servidora para seguir trabajando con determinación, consolidando un turismo que nos llene de orgullo y que garantice prosperidad compartida para todas y todos; sigamos avanzando con paso firme hacia ese Sinaloa próspero, incluyente y de oportunidades que hoy estamos construyendo", puntualizó.

En esta comparecencia se contó con la presencia de la diputada María Teresa Guerra, presidenta de la Junta de Coordinación Política; el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez, presidente de la mesa directiva; la diputada Luz Verónica Avilés, presidenta de la Comisión de Turismo y sus integrantes: diputada Elizabeth Ramírez Tirado, diputada Irma Moreno y diputado Manuel de Jesús Guerrero.

También asistieron alcaldes de los municipios, representantes de las asociaciones de hoteles en el estado, líderes empresariales, directores de Turismo de los municipios, entre otros invitados especiales.

JVR