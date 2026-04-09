Turista muere ahogado en el Río de las Estacas, en Morelos.

Un turista murió ahogado en el Río de las Estacas, en Tlaltizapán, Morelos. Las primeras versiones indicaban que el hombre era originario de la Ciudad de México.

Los servicios de emergencia acudieron a la zona para tratar de rescatar y atender a la persona. Sin embargo; el hombre falleció durante el trayecto al área de urgencias del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Zacatepec.

Hasta el momento, no se han revelado cómo el terminó ahogado en el Río de las Estacas, en Tlaltizapán, Morelos. Ante este escenario, las autoridades ya comenzaron a realizar las primeras investigaciones.

TE RECOMENDAMOS: Difunden VIDEO del momento en que estudiantes someten y desarman a alumno que mató a maestras en Michoacán

Las autoridades de Tlaltizapán confirmaron el deceso de un visitante en las aguas del río Las Estacas. Los equipos de rescate ejecutaron labores de auxilio inmediatas, pero el personal médico del hospital en Zacatepec reportó que la persona había fallecido. Piden reforzar la… pic.twitter.com/0q9Sz5aopx — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 10, 2026

En redes sociales comenzó a circular un video en que el se observa cómo un elemento del cuerpo de rescate logra rescatar al hombre del Río, después de varios esfuerzos.

De acuerdo con las autoridades locales, este fue el cuarto incidente registrado por ahogamiento en estas vacaciones de Semana Santa, por lo anterior se han intensificado la difusión de medidas de seguridad invitando a los turistas, en varias ocasiones, a tener cuidado al realizar actividades acuáticas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR