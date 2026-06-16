Exigen sanciones

Ciudadanos consideran que basura en la calle es la principal causa de inundaciones en Guadalajara

Encuesta de Massive Poll revela que el 53.8% de los tapatíos culpa a los desechos en las calles por los encharcamientos; exigen mayor vigilancia y sanciones

Culpan a la basura por inundaciones en Guadalajara.
Culpan a la basura por inundaciones en Guadalajara. Foto: Cuartoscuro
Por:
La Razón Online

De acuerdo con la encuesta de Massive Poll, la mayoría de las personas encuestadas (53.8%) considera que la principal causa de las inundaciones en Guadalajara es la basura, escombro y muebles que se arrojan en calles, canales y alcantarillas.

Ciudadanos señalan que los desechos acumulados en alcantarillas y canales son el detonante principal de las inundaciones en el AMG.
Ciudadanos señalan que los desechos acumulados en alcantarillas y canales son el detonante principal de las inundaciones en el AMG. ı Foto: Massive Poll

Además, 39.4% cree que la ciudadanía tiene la mayor responsabilidad para prevenirlas, mientras que 34.6% considera que la tarea corresponde por igual a gobierno y sociedad.

La corresponsabilidad social divide opiniones: el 34.6% afirma que prevenir inundaciones toca tanto al gobierno como a la población.
La corresponsabilidad social divide opiniones: el 34.6% afirma que prevenir inundaciones toca tanto al gobierno como a la población. ı Foto: Massive Poll

Respecto a las soluciones, la opción más mencionada fue incrementar la vigilancia y las sanciones contra quienes tiran basura (35.2%).

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Acumulación de escombro y muebles en la vía pública, la mayor preocupación de los tapatíos ante el temporal de lluvias.
Acumulación de escombro y muebles en la vía pública, la mayor preocupación de los tapatíos ante el temporal de lluvias. ı Foto: Massive Poll

Resultados de encuesta realizada por Massive Poll del 7 al 9 de junio a 800 habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara. #AMG #Inundaciones #MassivePoll.

La encuesta se puede ver en este enlace: https://www.facebook.com/share/p/1EsWtZhmj8/?mibextid=wwXIfr

am

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