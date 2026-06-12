La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia muere tras pasar más de 3 años en coma

La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia ha muerto a los 47 años de edad, tras permanecer más de tres años en coma. La lamentable noticia fue informada por La Casa Real tailandesa.

Bajrakitiyabha era conocida como Princesa Bha y falleció este jueves en un hospital en Bangkok, de acuerdo con la información. El Primer Ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, se pronunció frente a la pérdida.

🇹🇭 | URGENTE: La princesa Bajrakitiyabha de Tailandia ha fallecido tras más de tres años en coma en el Hospital Memorial Rey Chulalongkorn, según anunció el Palacio Real. pic.twitter.com/vPgbDoEYdr — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 12, 2026

“Su compromiso con la construcción de una sociedad de bondad, justicia e igualdad permanecerá para siempre como un legado moral para la nación, una luz que guiará a generaciones de tailandeses”, dijo sobre la integrante de la familia real.

¿Quién era la princesa Bajrakitiyabha de Tailandia?

Bajrakitiyabha de Tailandia era la mayor de los siete hijos del rey Vajiralongkorn. Nació el 7 de diciembre de 1978 de la primera esposa y prima del monarca, la princesa Soamsawali.

Estudió en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, donde se formó como abogada y obtuvo dos títulos de posgrado. Trabajó brevemente en la misión tailandesa ante Naciones Unidas en Nueva York, antes de regresar a Tailandia.

En su país, la joven trabajó en las oficinas de la Fiscalía General en Bangkok, así como en otras partes del país. De 2012 a 2014 fue embajadora de Tailandia en Austria.

Uno de los temas de los que hablaba era de la necesidad de implementar una reforma penal en Tailandia, con atención especial a las mujeres vulnerables que acababan en prisión.

En 2021, su padre la nombró jefa de Estado Mayor de su guardia de seguridad privada, al otorgarle el rango de general. Además, era una entusiasta de la actividad física, que participaba en carreras de larga distancia.

A Princess of the Nation



Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha Narendiradebyavati was the eldest daughter of His Majesty King Maha Vajiralongkorn and Her Royal Highness Princess Soamsawali Krom Muen Suddhanarinatha.



She was also the first grandchild of His Majesty the late… pic.twitter.com/PLSrWq3XfY — Khaosod English (@KhaosodEnglish) June 12, 2026

¿Qué le pasó a la princesa Bajrakitiyabha?

Fue en diciembre de 2022 que la princesa tailandesa se desmayó mientras paseaba a sus perros. Los médicos le atribuyeron una arritmia cardiaca grave, la cual fue causada por una infección por micoplasma en el corazón.

La muerte de la princesa Bajrakitiyabha genera dudas sobre la sucesión de la corona tailandesa, pues era pudo haber desempeñado un papel fundamental en la misma.

Gracias a la gran confianza de su padre hacia ella, se pensaba que podría convertirla en la heredera, después de que en 1974, una enmienda a la constitución permitía que una mujer accediera al trono.

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