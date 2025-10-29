Adiós a la reina SiriKit de Tailandia: ¿Quién era y de qué murió?

La Reina SiriKit de Tailandia en Hartmannsdorf, Alemania, el 10 de abril de 1997

La exreina de Tailandia, Sirikit, esposa del recordado rey Bhumibol Adulyadej, falleció el viernes 24 de octubre de 2025 a los 93 años de edad, informó la Casa Real tailandesa en un comunicado oficial.

De acuerdo con la Oficina de la Casa Real, la reina madre murió alrededor de las 21:21 horas (hora local) en el hospital Chulalongkorn de Bangkok.

El rey Vajiralongkorn, hijo de la llamada ‘reina madre’ ordenó un año de luto oficial para la familia real y los miembros del gobierno, mientras que las televisoras del país modificaron su programación y sus presentadores aparecieron vestidos de negro desde la madrugada del sábado pasado, en señal de duelo nacional.

El exrey Bhumibol junto a la reina Sirikit en los jardines de su residencia en Sunninghill, en julio de 1966 ı Foto: AP

¿Quién era la reina Sirikit?

Sirikit Kitiyakara fue una figura central en la historia moderna de Tailandia. Nacida el 12 de agosto de 1932 en Bangkok, se casó en 1950 con el entonces joven rey Bhumibol Adulyadej, el monarca con el reinado más largo del país. Juntos gobernaron durante más de seis décadas, convirtiéndose en un símbolo de unidad y estabilidad para el pueblo tailandés.

Durante los años 50 y 60, Sirikit alcanzó fama internacional por su elegancia y carisma, siendo comparada con la ex primera dama de Estados Unidos Jackie Kennedy y apareciendo en portadas de revistas internacionales siendo nombrada por muchos como ‘la reina más bella del mundo’ además de ‘la mujer de la realeza mejor vestida’.

Su trabajo humanitario fue igualmente reconocido tanto así que el pueblo tailandés comenzó a llamarla ‘madre de la nación’ e inclusive su cumpleaños fue declarado como el Día de las Madres en el país.

La reina Sirikit en el aeropuesto de Londres, Reino Unido en julio de 1966 ı Foto: AP

¿De qué murió la reina Sirikit?

Según el comunicado oficial del palacio, la exreina había padecido múltiples enfermedades desde 2019, incluyendo una infección sanguínea que agravó su estado de salud.

Tras años alejada de la vida pública por un derrame cerebral sufrido en 2012, la muerte de Sirikit marca lo que muchos llaman una era dorada de la monarquía tailandesa.

La reina Sirikit junto a la reina Elizabeth II de Inglaterra en octubre de 1996 ı Foto: Reuters

