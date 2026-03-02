Muere María Rita a los 25 años, ¿De qué falleció?

Se dio a conocer el fallecimiento de la influencer brasileña María Rita Rodrigues da Silva, quien murió a los 25 años de edad después de que “se quedó sin aliento y se desmayó”. Ahora, te compartimos quién era la creadora de contenido y qué sabemos sobre su deceso.

¿Quién era María Rita?

La influencer brasileña María Rita contaba con alrededor de setenta mil seguidores en la plataforma de TikTok y once mil seguidores en Instagram. La noticia de su muerte fue anunciada a través de sus redes sociales.

“María vivió intensamente sus 25 años en esta tierra, siempre dejó claro lo mucho que amaba algo, siempre con una sonrisa en el rostro y una estrella arriba, siempre encantaba a todos a su alrededor con su brillantez y su luz”, expresaba el comunicado.

Siguió: “María Rita estaba en un momento maravilloso de su vida, se había graduado de la universidad hace unos meses, en su trabajo soñado en su campo, viviendo la relación que siempre le pidió a Dios y en armonía con todos, se fue feliz”, dijo.

“María Rita era simplemente adicta al amor, adicta a sentir demasiado, y creo que todos los cercanos a ella sabían y sentían eso, la forma en que veía y manejaba el mundo siempre fue muy contagiosa”, declararon.

¿Qué le pasó a María Rita?

De acuerdo con la misma publicación, la modelo de redes sociales falleció el pasado 21 de febrero. Se encontraba con su familia y mientras maquillaba a su mamá “perdió el aliento y se desmayó en su cama”.

Si bien recibió ayuda de sus padres y novio, poco después de que una ambulancia se la llevó en dirección al hospital, la mujer “tuvo cuatro paros cardíacos y no pudo resistirse”.

“Todo fue muy rápido y sin sufrimiento, María tenía isquemia de miocardio aguda y tromboembolismo pulmonar. María Rita no tomó ninguna medicación”, detalló el comunicado.

“Pido que recordemos su positividad en este momento y recordemos que incluso en el día más oscuro, ¡la luz sigue ahí! Todo lo que necesitamos es buscar", piden en su cuenta de Instagram.

La misa en honor a María Rita se llevó a cabo este viernes 27 de febrero en la Parroquia Santíssima Virgem, Jd. do Mar, São Bernardo do Campo a las 19:00 horas, siendo la oportunidad para dar el último adiós a la joven.