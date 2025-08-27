Tito Double P se presentará en la Ciudad de México en septiembre, con un nuevo concierto programado en el Palacio de los Deportes. Este anuncio ha generado gran expectativa, especialmente porque llega siete meses después de la cancelación de su show en el Pepsi Center, por lo que sus fans están ansiosos de vivir esta experiencia que promete se única.

En un principio, se anunció que el intérprete de “Dos Días” se presentaría el 13 de septiembre en el Domo de Cobre como parte del ¡AY MAMÁ! tour. Sin embargo, ante un sold out de la preventa para dicho concierto, el equipo de Tito Double P lanzó una nueva fecha.

Tito Double P anuncia nueva fecha en CDMX; ¿cuándo es la preventa y la venta general?

La nueva fecha anunciada para CDMX por Tito Double P es el domingo 14 de septiembre, en el Palacio de los Deportes, ubicado en la alcaldía Iztacalco, en la colonia Granjas México. El recinto está muy cerca de la estación Velódromo de la Línea 9 del Metro (color café).

La preventa de boletos para este segundo concierto inicia hoy, 27 de agosto, a partir de las 2:00 pm. Recuerda que esto es sólo para clientes de Banamex. Mientras tanto, la venta general comienza mañana jueves 28 de agosto, a partir de las 11:00 am.

Te recomendamos ingresar lo antes posible a la página web de Ticketmaster para conseguir los boletos para esta nueva fecha, pues se espera que haya una alta demanda para las entradas y se terminen en poco tiempo.

¿Quién es Tito Double P?

Jesús Roberto Laija García, mejor conocido como Tito Double P, es un cantante, compositor y rapero mexicano nacido en Tepic, Nayarit en 1997, y criado en Culiacán, Sinaloa. Inicialmente ganó reconocimiento como autor de éxitos para su primo el también intérprete Peso Pluma, incluyendo temas clave como “El Belicón”, “Siempre Pendientes”, “PRC” y “AMG”.

En 2023 Tito comenzó su carrera como solista con sencillos como “Dembow Bélico” y “La People II”, que lograron entrar al Billboard Hot 100.

Entre sus canciones más populares se encuentran “Rosones”, “Nadie”, “El Lokerón”, y “Dos Días” colaboración con Peso Pluma, todas ellas cuentan con millones de reproducciones en Spotify y Apple Music. Su álbum debut Incómodo (2024) fue todo un éxito, alcanzando el número 1 en listas latinas de Billboard y marcando su consolidación como una figura dentro del mundo de los corridos tumbados.