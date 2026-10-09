¿Qué le pasó a la mamá de Juan Guarnizo y qué tipo de cáncer tiene?

¿Qué le pasó a la mamá de Juan Guarnizo y qué tipo de cancer tiene?

Las redes sociales estallaron tras las recientes declaraciones de la mamá de Juan Guarnizo, quien reveló la enfermedad sobre la que fue diagnosticada y que fue el motivo por el que el streamer decidió cancelar su participación como boxeador en Supernova y La Velada del Año.

Durante una transmisión en vivo en el canal del famoso, la mujer llamada Nubia se sinceró con el público de su hijo y aclaró los diversos rumores que han rondado sobre su salida del proyecto de box entre influencers.

Juan Guarnizo aclara porqué canceló su pelea en La Velada del Año 6 ı Foto: Instagram

Mamá de Juan Guarnizo revela que fue diagnosticada con cáncer de mama

Nubia, mamá de Juan Guarnizo, se mantuvo seria al momento de hablar sobre el tema referente a la salida de su hijo de proyectos de boxeo, la cual sucedió por situaciones de la familia fuera del control de todos.

“Juan renuncia por algo que etsabamos viviendo. El 14 de febrero de este año recibí el diagnóstico de cáncer de mama”, reveló antes de que se le rompiera la voz, al estar revelando un detalle de su intimidad.

Tras unos momentos donde el joven mostró apoyo a su mamá, ella dijo: “Tras recibir el diagnóstico claro que enloquecí de miedo, terror. La palabra asusta, es sinónimo de lo que ya saben (muerte)”, expresó.

La mamá de Juan Guarnizo cuenta el motivo por el que Juan no acudió a La Velada.

Desde aquí todo el ánimo y apoyo a su mamá y su familia. pic.twitter.com/vg8JTcbzEa — Fley (@fley_es) October 8, 2026

El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células de la glándula mamaria sufren alteraciones en su ADN, multiplicándose de forma descontrolada y formando un tumor maligno que puede invadir tejidos cercanos o propagarse a otras partes del cuerpo.

En redes sociales, rápidamente reaccionaron a la revelación sobre la salud de la madre de Juan Guarnizo. En ese sentido, señalaron que el famoso tuvo una razón válida para dejar el proyecto, pese a las duras críticas que recibió en ese entonces

Algunos de los comentrarios fueron los siguientes:

“La de cosas que le dijeron a Juan por no pelear, se burlaron, dijeron que “solo pelea con mujeres”, su mamá posteaba algo bonito y la atacaban".

“Por eso digo, la gente no sabe lo que pasa en la vida de los demás y la gente estúpida diciendo que él no iba por una ex”.

“Hablar sobre el cáncer de mama también es una forma de acompañar”.

“La fuerza que hay que tener para llevar algo así, tanto físico, como mental, tanto para quién es diagnosticado, como el que decide dar de su tiempo y su cariño a acompañar en el proceso”.

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