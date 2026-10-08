Escolta de Rocío Nahle empuja a mamá de niño con cáncer que reclama desabasto de medicamentos | VIDEO

Una nueva polémica se desató con la gobernadora de Veracruz Rocío Nahle, ya que la vocera de madres de niños con cáncer Cora de Jesús Rodríguez fue empujada por una escolta de la mandataria local cuando intentaba reclamar por el desabasto de medicamentos.

En las redes sociales se difundió un video en el que se puede ver a la madre de niño con cáncer tratando de acercarse a Rocío Nahle, sin embargo, en ese momento la escolta de la gobernadora le cierra el paso y la increpa a lo que la madre le dice: “Quiero hablar con ella”.

¿Así se atiende a quien pide medicinas para un niño con cáncer?



Escolta de Rocío Nahle empujó y sujetó del brazo a Cora de Jesús Rodríguez, vocera de madres de menores con cáncer, cuando intentó reclamarle medicamentos en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.



“No me… pic.twitter.com/icXEu7WM3A — José Luis Morales (@JLMNoticias) October 8, 2026

En el video se puede ver y escuchar que la escolta se pone delante de Cora de Jesús Rodríguez y la madre le dice: “No me empujes, me está lastimando. Deme la cara”.

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La gobernadora le contestó: “Afuera la veo. Usted no es madre de familia”. Cora, entre lágrimas le contestó: “Claro que sí, tengo dos hijos”.

Después del altercado la madre denunció que la corrieron del hospital y le prohibieron el acceso.

Nahle acusa a médico por “show mediático”

Esta no es la única polémica que ha tenido Rocío Nahle, ya que también tuvo otro desacuerdo con un médico de Veracruz al que lo acusó de “show mediático”, tras llorar durante una entrevista en la que denunció la falta de medicamentos e insumos en hospitales del IMSS-Bienestar.

El pasado 4 de octubre, el médico se sumó a una movilización de trabajadores de la salud para demandar mejores condiciones en los hospitales y la salida del coordinador estatal del IMSS-Bienestar.

Nahle aclaró que sus comentarios no iban dirigidos a los pacientes ni a sus familiares, sino al médico, de quien afirmó que cuenta con antecedentes de participación política y que, a su juicio, recurre al tema de la salud para obtener exposición mediática.

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