Acusan soberbia de Rocío Nahle por medicinas

LUEGO DE QUE la gobernadora de Veracruz calificara como un “show mediático” las protestas de personal de salud y familiares de niños con cáncer que marcharon en Xalapa para exigir medicamentos e insumos hospitalarios, la madre de una menor que padeció cáncer cerebral, y posteriormente falleció, recriminó y cuestionó las declaraciones hechas por la mandataria.

“Es muy lamentable tu soberbia y orgullo sobre un tema tan importante como lo es la salud en el estado en que gobiernas”, dijo la madre, en un mensaje colocado en redes sociales.

El dato: EL PAN lanzó una plataforma para reportar desabasto de medicamentos y casos de cirugías pospuestas por falta de insumos en hospitales públicos de la entidad.

La mujer aseguró que no contaba con los recursos monetarios para “poder solventar al monstruo de un cáncer infantil” y durante seis meses tuvo que levantar la voz por un sistema de salud “deplorable, médicos hartos, exámenes que nunca llegaban, así como tratamientos que nunca se dieron”, y que como resultado dieron el fallecimiento de su hija.

“Posiblemente el cáncer no cedió, pero tampoco ayudó el deficiente sistema de salud. Sí lloré. ¡¡¡No tienes idea de cúanto!!! ¿A poco tú no lo harías (Rocío Nahle) si tu hijo estuviera en esa situación? ¿No lucharías por una oportunidad para él o ella, tan sólo para aminorar su sufrimiento? Ahora tú le llamas show mediático al sufrimiento de las madres, qué lástima me das, qué lástima que no tengas la capacidad de dar a los que te necesitan. Tú y tu gobierno son una porquería!!!”, dijo la mamá.

29 Hospitales ha visitado, aseguró la mandataria estatal

La quejosa compartió en sus redes sociales imágenes de su hija y de lo que “es vivir el cáncer y de lo que se vive en los hospitales del gobierno”, por lo que pidió a la mandataria apoyar a las madres y médicos, que lo único que quieren es “hacer su trabajo”.

“Y tú, ‘gobernadora’, espero dure mucho esa seguridad y esa soberbia que te sostiene cuando lleves encima vidas humanas que pudiste haber salvado. Espero puedas dormir en las noches y no te atormenten los fantasmas de tu ineptitud y poca humanidad”, externó.