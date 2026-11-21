La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la inauguración del XXXIII Campeonato Nacional de Charros Mayores Tlaxcala 2026, que por primera vez se celebra en la entidad, del 21 al 29 de noviembre, con la participación de más de 50 equipos provenientes de 15 estados de México y dos de Estados Unidos, así como una participación récord de 16 equipos de escaramuzas.

Durante la ceremonia, realizada en el Patio Central de Palacio de Gobierno, la mandataria estatal refrendó su compromiso de impulsar la práctica del deporte nacional por excelencia y promover la realización permanente de competencias en el Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”, para cuyo techado se destinaron 55 millones de pesos adicionales a la inversión para la renovación del recinto ferial.

“Quiero que la charrería tenga mucha vida en Tlaxcala”, expresó la gobernadora, al señalar que esta obra fue realizada especialmente para ofrecer a la comunidad charra un espacio digno y renovado, en el que puedan organizar competencias de manera permanente y convertir al estado en una de las grandes sedes de la charrería mexicana.

TE RECOMENDAMOS: Sonora Lorenia Valles y Javier Lamarque refrendan unidad por continuidad de la transformación

Gobernadora Lorena Cuellar inauguró el Campeonato Nacional de Charros Mayores Tlaxcala. ı Foto: Cortesía

Cuéllar Cisneros destacó que, durante su administración, se han invertido más de mil 500 millones de pesos en materia deportiva, recursos que han permitido recuperar espacios y generar las condiciones para albergar competencias nacionales e internacionales.

Por su parte, el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Salvador Barajas del Toro, reconoció que el gobierno de Tlaxcala cumplió su compromiso con la familia charra del país, al concretar las obras de infraestructura necesarias para hacer realidad este campeonato.

Barajas del Toro recordó que, durante una visita a Tlaxcala hace algunos años, surgió la inquietud de realizar una competencia nacional en la entidad, convencido de que su riqueza histórica, arquitectónica, gastronómica y cultural ofrecía las condiciones idóneas para reunir a la comunidad charra de México y Estados Unidos.

Destacó que este proyecto encontró el respaldo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, quien asumió el compromiso de mejorar las instalaciones del lienzo charro y dotarlo de una techumbre que permitiera responder a las exigencias de las competencias nacionales, abriendo la posibilidad de celebrar futuros campeonatos en territorio tlaxcalteca.

En tanto, el presidente de la Unión de Asociaciones de Charros de Tlaxcala, Isidro Candia García, destacó que este encuentro representa la materialización de un anhelo de más de dos décadas de la comunidad charra local por volver a colocar a la entidad en el plano nacional.

Inaugruación del XXXIII Campeonato Nacional de Charros Mayores Tlaxcala 2026. ı Foto: Cortesía

Agradeció el respaldo de la mandataria estatal, con quien, dijo, comparte la visión de pensar en grande, y reconoció que, gracias a las obras realizadas, Tlaxcala cuenta actualmente con uno de los mejores lienzos charros del país, por lo que refrendó el compromiso de cuidar sus instalaciones y mantenerlas activas.

Asimismo, el director del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, resaltó que la inversión en infraestructura y la capacidad de organización de grandes competencias han contribuido a que Tlaxcala obtenga el reconocimiento como Ciudad Americana del Deporte 2027, distinción que consolida el legado de la gobernadora en esta materia.

El XXXIII Campeonato Nacional Charro Mayor 2026, que se realiza en homenaje al médico veterinario zootecnista José Ramos Narváez, contempla nueve días de competencias, certámenes individuales, exhibiciones, asambleas nacionales y actividades culturales, entre ellas una exposición de rebozos, una pasarela de chinas poblanas y la presentación de una escaramuza monumental.

La gobernadora Lorena Cuellar Cisneros durante la inauguración del Campeonato Nacional de Charros Mayores Tlaxcala. ı Foto: Cortesía

Las actividades concluirán el domingo 29 de noviembre con las competencias finales y la ceremonia de premiación, tras nueve días de intensa actividad deportiva y cultural que contribuirán a fortalecer la proyección turística de Tlaxcala y la economía de los prestadores de servicios locales.

cehr