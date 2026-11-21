Investigan a tres detenidos en Zongolica por doble homicidio de regidora de Texhuacán

Tres personas fueron detenidas en el municipio de Zongolica, Veracruz, durante un operativo coordinado entre fuerzas federales, estatales y municipales.

La Fiscalía General del Estado (FGE) investiga si los detenidos tienen relación con el doble homicidio de una regidora de Texhuacán y su esposo, quien se desempeñaba como dirigente político municipal.

De acuerdo con la información de la Fiscalía, los detenidos fueron identificados como Fabián “N”, Vicente Paul “N” y Manuel Yair “N”.

¿Qué aseguraron durante el operativo en Zongolica?

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública estatal y Policía Municipal de Zongolica.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron diversas bolsas con hierba verde con características similares a la marihuana, una sustancia granulada blanca con características similares al cristal, armas de fuego y tres motocicletas.

La Fiscalía Regional Córdoba informó que, a partir de los indicios asegurados y los datos recabados en las investigaciones ministeriales, indaga la posible participación de los tres detenidos en otros hechos delictivos.

Investigan posible vínculo con doble homicidio en Texhuacán

Entre las líneas de investigación se encuentra la posible relación de los detenidos con el asesinato de una regidora de Texhuacán Juana Tzanahua Gálvez y su esposo, quien también se desempeñaba como dirigente político en ese municipio.

La autoridad ministerial no confirmó que los tres hombres hayan participado en el doble homicidio, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar si existe alguna responsabilidad.

Tras su detención, Fabián “N”, Vicente Paul “N” y Manuel Yair “N” quedaron a disposición del Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado señaló que continuará con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y proceder conforme a derecho.

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MSL