Suman ya 15 miembros de cabildo asesinados en un año

El ataque y muerte de Juana Tzanahua Gálvez, regidora única de Texhuacán, Veracruz, se suma a un recuento de al menos 15 integrantes de ayuntamientos asesinados en México del 15 de noviembre de 2025 al 15 de noviembre de 2026.

Entre las víctimas hay dos alcaldes, nueve regidoras y regidores, tres síndicos y un agente municipal. El recuento cruza la base de Votar entre Balas, de Data Cívica, con reportes de prensa.

Tzanahua Gálvez y su esposo, Gervacio Hernández Mellado, dirigente municipal del PRI y excandidato a la alcaldía, fueron atacados a balazos el sábado cuando viajaban por el camino Apoxteca-Aticpac. El Ayuntamiento de Texhuacán pidió una investigación profunda y esclarecer el doble homicidio.

3 Personas iban en el auto donde atacaron a la regidora

“Hoy más que nunca exigimos justicia y seguridad para quienes han servido a nuestra comunidad”, demandó en un comunicado el municipio.

El PRI, por su parte, en una publicación en redes sociales añadió que esta situación es una muestra de la inseguridad que prevalece en todo el estado de Veracruz --—donde gobierna Rocío Nahle-—-y por lo cual es necesario que se brinde seguridad a todos y todas las veracruzanas.

A su vez, el secretario de Gobierno estatal de Veracruz, Ricardo Ahued, informó que hasta el momento no hay detenidos y que el móvil sigue por esclarecerse.

Pidió no adelantar conclusiones ni politizar los hechos hasta conocer el móvil de las agresiones.

Aunque no forman parte de los 15 políticos asesinados, en Veracruz, también se reportó en este año los homicidios de los exalcaldes Juan Carlos Mezhua Campos, de Zongolica, y Jorge Guerrero García, de Otatitlán, así como el del exregidor de Jáltipan y coordinador regional del nuevo partido Paz, Guillermo Pamuce Yep.