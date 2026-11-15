Filtran al reemplazo de Rafa Márquez si fracasa y hace el ridículo con la Selección Mexicana ante Jamaica

La Selección Mexicana logró rescatar dos goles en el partido ante Jamaica para no irse 3-0 al encuentro de vuelta, aún así el resultado sigue generando presión dentro del cuerpo técnico de Rafa Márquez, ya que su primera victoria aún no llega y ya lleva cinco compromisos con el equipo Tricolor.

Lamentablemente el proyecto que tenía en mente la Federación Mexicana de Futbol (FMF) de cara al Mundial 2030 atraviesa su primera gran crisis y Rafa Márquez se juega todo en el compromiso de vuelta el próximo martes 17 de noviembre en la cancha del Gigante de Acero. En caso de que México sea humillado y eliminado por Jamaica, ya existe un plan de reemplazo del técnico azteca.

Rafa Márquez aceptó sentir preocupación tras la derrota de México contra Jamaica en la Concacaf Nations League. ı Foto: Mexsport

Este es el entrenador que podría remplazar a Rafa Márquez

Rafa Márquez no tiene los resultados esperados desde su llegada al conjunto nacional, es por eso que comienzan las especulaciones de una posible salida prematura con solo seis juegos dirigidos al frente del Tricolor.

Con información del periodista Pepe Hanan, el estratega que sería el reemplazo de Rafael Márquez en el Tricolor es el argentino Antonio Mohamed. El informador dejó un comentario en sus redes sociales que aseguraba que Andrés Lillini sería el interino de la Selección Mexicana antes de la llegada del Turco.

“El Turco, cada vez más cerca.... Previo un interinato de Andres Lillini...”, fue lo que escribió el periodista en su cuenta de X. Aunque sus comentarios no fueron bien recibidos por varias personas en internet, ya que cuestionaron si era una opinión o es información verídica.

DCO