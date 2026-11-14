Leyenda de la Selección Mexicana defiende a Rafa Márquez y le da con todo a sus detractores

Rafa Márquez fue defendido y respaldado por un exjugador de la Selección Mexicana.

Pablo Barrera, exjugador de la Selección Mexicana, salió en defensa de Rafa Márquez y arremetió contra los integrantes de un programa deportivo que criticaron al nuevo entrenador del Tricolor, pues cree que desean que le vaya mal al equipo nacional.

“Es lamentable escuchar un programa deportivo donde le desean que vaya mal a nuestra Selección Mexicana. Y todavía sale hablando mal de Rafa Márquez un exentrenador que nunca le fue bien. Hay que dejar trabajar a Rafa y apoyarlo en sus decisiones”, fue el comentario que escribió el excanterano de Pumas.

Es lamentable escuchar un programa deportivo donde le desean que valla mal a nuestra Selección Mexicana y todavía sale hablando mal de Rafa Márquez un ex entrenador que nunca le fue bien.

Hay que dejar trabajar a Rafa y apoyarlo en sus desiciones. #yoconfioenrafa 🙏🙏👍⚽️ — Pablo Barrera (@pablitobarrera) November 14, 2026

Comentario de exleyenda de la Selección Mexicana divide opiniones

Pablo Barrera no especificó a qué programa ni a qué comentaristas deportivos se refería. La publicación del exfutbolista de la Selección Mexicana generó opiniones divididas.

Uno de los que respaldó la opinión del excanterano de Pumas fue el exgoleador Carlos Hermosillo, quien también hizo énfasis en que los medios deberían apoyar más a Rafa Márquez en su nueva etapa como director técnico del Tricolor.

Otro exfutbolista de la Selección Mexicana que le preguntó a Pablo Barrera a qué comentaristas se refería fue el exgoleador Aldo de Nigris, a lo que el exvolante le dio una pista, pero tampoco soltó nombres.

Sin embargo, algunos aficionados se manifestaron en contra de la publicación del también exjugador del Querétaro, pues le señalaron una falta de ortografía y el hecho de que no haya revelado hacia quienes iba dirigida su crítica.

La trayectoria de Pablo Barrera con la Selección Mexicana

Pablo Barrera formó parte de la Selección Mexicana durante seis años, desde su primer partido el 17 de octubre del 2007 hasta el 22 de junio de 2013.

El exextremo originario de Tlalnepantla, Estado de México, participó en cinco torneos con el Tricolor en diferentes categorías, destacando su asistencia al Mundial de Sudáfrica 2010, tras el cual comenzó su aventura en Europa al unirse a las filas del West Ham.

Pablo Barrera ganó dos títulos con la Selección Mexicana, con la que conquistó las Copas Oro de 2009 y 2011.

EVG