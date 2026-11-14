¡TRIPLE CORONA! Alejandra Estudillo arrasa y gana tres oros en el Texas Diving Invitational

La olímpica mexicana Alejandra Estudillo conquistó tres oros en las pruebas individuales del Texas Diving Invitational, representando a los Longhorns de la Universidad de Texas, que la consolidan como la máxima referente de los clavados en el circuito colegial de la NCAA en este cierre de año.

En el Lee and Joe Jamail Texas Swimming Center, de Austin, Texas, la clavadista olímpica cerró una actuación perfecta en casa al colgarse la medalla de oro en trampolín de 1 y 3 metros así como en la plataforma de 10 metros, superando a las mejores exponentes universitarias de Estados Unidos, incluidas competidoras de Stanford, Miami, Arizona y Texas A&M.

La cereza en el pastel llegó al subir a la plataforma de 10 metros, donde Estudillo es considerada la clavadista “más valiente del mundo”, al tirar los saltos de mayor grado de dificultad del planeta, además de ostentar el título de campeona centroamericana y del caribe en la justa del pasado mes de julio en Santo Domingo.

Alejandra Estulillo alcanza la gloria en su último clavado

La nacida en Chiapas y representante de Nuevo León, selló su tercer título del certamen con una puntuación total de 384.85 unidades, liderando el 1-2 para la Universidad de Texas junto a su compañera Bayleigh Cranford (366.60).

El momento cumbre de la jornada ocurrió en su último salto —dos vueltas y media hacia atrás con medio giro en posición B—, ejecución por la que recibió calificaciones de 9.0, 8.5 y 8.0 por parte de los jueces para sumar 91.80 puntos. Además, mostró su fuerza en las tres y media de holandés, más un mayor dominio en su parado de manos, salto que insertó como novedad en su lista esta temporada.

El camino hacia la triple corona comenzó el jueves en el trampolín de 3 metros. En una cerrada disputa en las rondas finales, la neoleonesa aseguró el primer puesto en su sexto clavado, alcanzando 370.60 puntos totales frente a los 354.20 de Cranford.

Alejandra Estudillo logró tres oros en el Texas Diving Invitational. ı Foto: Especial

Alejandra Estudillo ratifica su gran presente

Para el viernes, en el trampolín de 1 metro, Alejandra Estudillo impuso condiciones con una amplia ventaja de casi 29 unidades sobre su más cercana perseguidora, Molly Gray, de Stanford (306.85). La mexicana finalizó con 335.40 puntos, respaldada por una sólida quinta ronda en la que cosechó un salto de 67.50 unidades.

Con esta actuación, Alejandra Estudillo reafirma su gran momento competitivo en el circuito colegial de la NCAA y se consolida como la máxima referente de los clavados universitarios en este 2026.

La también subcampeona mundial en sincronizados competirá a finales de este mes en el selectivo de clavados nacional para buscar su pase a las Copas del Mundo 2027 en la plataforma de 10 metros individual.

EVG