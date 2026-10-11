La clavadista olímpica mexicana Alejandra Estudillo ratificó su gran nivel en los Estados Unidos al conquistar dos medallas de oro en el Tri Meet universitario, representando a la Universidad de Texas en Austin (Texas Longhorns) en un vibrante enfrentamiento contra las delegaciones de Indiana y Northwestern.

Estudillo Torres aprovechó este certamen de la NCAA para agarrar ritmo de competencia con miras a la temporada 2027, considerada el año clave preolímpico rumbo a Los Ángeles 2028. Aunque su especialidad principal este ciclo es la plataforma de 10 metros, donde se coronó campeona centroamericana y del caribe en Santo Domingo 2026, la mexicana demostró una versatilidad absoluta al dominar por completo las pruebas de trampolín.

En el trampolín de 3 metros, prueba en la que debutó de manera individual en los Juegos Olímpicos de París 2024, Alejandra Estudillo se llevó el oro con puntuación de 370.75, superando por amplio margen a Lily Witte de Indiana (344.85) y a su compañera en la escuadra texana Bayleigh Cranford (310.05).

#Clavados 💦 Alejandra Estudillo brilla con Texas y conquista el Tri Meet de la NCAA



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La historia se repitió en el trampolín de 1 metro, donde la representante de Nuevo León, se adueñó de la cima con 336.55 unidades. El segundo y tercer puesto volvieron a ser ocupados por Witte (306.05) y Cranford (303.75).

Resultados

Trampolín 3m

Alejandra Estudillo TEX 370.75 puntos

Lily Witte IND 344.85 puntos

Bayleigh Cranford TEX 310.05 puntos

Trampolín 1m

Alejandra Estudillo TEX 336.55 puntos

Lily Witte IND 306.05 puntos

Bayleigh Cranford IND 303.75 puntos

Rumbo al sueño mundialista y olímpico

Este evento marca el inicio de una exigente agenda para la nacida en Ixtacomitán, Chiapas, quien competirá a fines de este mes en California del Sur y el 13 de noviembre en Texas.

El objetivo a corto plazo será el 28 de noviembre, en el selectivo interno para las Copas del Mundo de World Aquatics 2027. En dicha justa, la valiente clavadista buscará su plaza en la plataforma de 10 metros individual, donde estrenará su título de reina regional además de ser la mujer con el mayor grado de dificultad en todo el planeta.

Para las Copas del Mundo, Alejandra Estudillo ya tiene su boleto asegurado en la plataforma de 10m sincronizados junto a la medallista olímpica Gaby Agúndez, pareja con la que ostenta el título de subcampeona mundial.

EVG