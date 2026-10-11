¡OFICIAL! Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli se disputará en Arabia Saudita a pesar de los ataques en Riad

Los recientes ataques al aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, alertaron a la afición del boxeo por la próxima pelea del Canelo Álvarez contra Christian Mbilli en Medio Oriente, pero el jeque árabe Turki Alalshikh confirmó que habló con el boxeador mexicano y afirmó que peleará pase lo que pase.
“Canelo se puso en contacto conmigo y me dijo que peleará en Riad este mes de octubre, pase lo que pase. No teme a nada. Mi país alberga las dos Mezquitas Sagradas; es una tierra de paz, seguridad, una rica civilización, una historia profunda y gente de buen corazón. Gracias a todos los que se interesaron por mí y me mostraron su apoyo. Los momentos difíciles revelan a los verdaderos amigos”, escribió Turki Alalshikh en su cuenta de X.
Esta es la cartelera completa del Canelo Álvarez vs Christian Mbilli
La cartelera entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli tendrá a cuatro mexicanos peleando por campeonato, pues además del cetro mundial de las 168 libras que disputa el tapatío, los connacionales Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado buscarán salir de Arabia Saudita como monarcas.
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- Canelo vs Mbilli-Título mundial supermedio CMB
- Jaime Munguía vs Nikita Zon-Título mundial supermedio WBA
- Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra-Título mundial pluma WBO
- Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov-Título mundial vacante superligero IBF
- David Picasso vs Carl Martin
- Reito Tsutsumi vs Raymundo Rojas
- Sultan Almohammed vs Erick Villegas
- Bek Nurmaganbet vs Marcos Vázquez
- Carlos Emiliano vs Flavius Biea
- Bryan León vs Héctor Aguirre
El Canelo buscará arrebatarle el título mundial de pesosupermedio a Christian Mbilli este 31 de octubre. La función se realiza en Riyad, Arabia Saudita, en donde la temática de la cartelera es México vs El Mundo, pues en total se han anunciado a 10 púgiles aztecas.
DCO