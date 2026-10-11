¡OFICIAL! Canelo Álvarez vs. Christian Mbilli se disputará en Arabia Saudita a pesar de los ataques en Riad

Los recientes ataques al aeropuerto de Riad, Arabia Saudita, alertaron a la afición del boxeo por la próxima pelea del Canelo Álvarez contra Christian Mbilli en Medio Oriente, pero el jeque árabe Turki Alalshikh confirmó que habló con el boxeador mexicano y afirmó que peleará pase lo que pase.

“Canelo se puso en contacto conmigo y me dijo que peleará en Riad este mes de octubre, pase lo que pase. No teme a nada. Mi país alberga las dos Mezquitas Sagradas; es una tierra de paz, seguridad, una rica civilización, una historia profunda y gente de buen corazón. Gracias a todos los que se interesaron por mí y me mostraron su apoyo. Los momentos difíciles revelan a los verdaderos amigos”, escribió Turki Alalshikh en su cuenta de X.

Canelo reached out and told me he’ll still fight in Riyadh this October, no matter what happens. He fears nothing.



My country is home to the two Holy Mosques, land of peace, safety, rich civilization, deep history, and kind-hearted people.



Thank you to everyone who checked in… — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 11, 2026

Esta es la cartelera completa del Canelo Álvarez vs Christian Mbilli

La cartelera entre Saúl Canelo Álvarez y Christian Mbilli tendrá a cuatro mexicanos peleando por campeonato, pues además del cetro mundial de las 168 libras que disputa el tapatío, los connacionales Jaime Munguía, Rafael Espinoza y Lindolfo Delgado buscarán salir de Arabia Saudita como monarcas.

Canelo vs Mbilli -Título mundial supermedio CMB

Jaime Munguía vs Nikita Zon -Título mundial supermedio WBA

Rafael Espinoza vs Lorenzo Parra- Título mundial pluma WBO

Lindolfo Delgado vs Arthur Biyarslanov -Título mundial vacante superligero IBF

David Picasso vs Carl Martin

Reito Tsutsumi vs Raymundo Rojas

Sultan Almohammed vs Erick Villegas

Bek Nurmaganbet vs Marcos Vázquez

Carlos Emiliano vs Flavius Biea

Bryan León vs Héctor Aguirre

El Canelo buscará arrebatarle el título mundial de pesosupermedio a Christian Mbilli este 31 de octubre. La función se realiza en Riyad, Arabia Saudita, en donde la temática de la cartelera es México vs El Mundo, pues en total se han anunciado a 10 púgiles aztecas.

DCO