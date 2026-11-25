Arrancaron los cuartos de final de la Liguilla del Apertura 2026 con el partido entre el Toluca y el Atlas en la cancha del Estadio Nemesio Diez, compromiso que terminó 2-0 a favor del equipo local para llevarse una buena ventaja al encuentro de vuelta.

Desde el arranque del juego el equipo de Antonio Mohamed salió a buscar el primer tanto con la presión alta a la defensa de los rojinegros y atacando por las bandas con Jesús Gallardo y Helinho.

Ese enganche hacia el centro siempre significa peligro... ⚠️



¿Alguien más se acordó de un gol muy parecido de Helinho en una Liguilla? 👀🔥#LaFiestaDeLaAfición🥳 | #CFIda | #AP26 | #TOLATS pic.twitter.com/jsCvkPDsPU — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) November 26, 2026

Tanta fue la insistencia de los Diablos Rojos que al minuto 15 de juego apareció Helinho en la banda derecha del campo de juego, se quitó a un rival de encima y con un disparo desde fuera del área terminó colgando la número cinco en el ángulo izquierdo de la portería de Camilo Vargas.

Parece que la noticia de que Antonio Mohamed dejaría al equipo al final de la temporada movió algunas fibras sensibles en los futbolistas del Toluca que jugaron mucho mejor que en el compromiso ante el Pachuca, el último de la fase regular para los Diablos Rojos.

En el segundo tiempo, los locales mantuvieron la presión alta y la posesión del balón en el compromiso y al minuto 54 un defensa del Atlas cometió una falta sobre Paulinho que terminó en una pena máxima después de la revisión del VAR.

¿Sabían que el primer gol de Helinho en la Liga BBVA MX también fue contra Atlas? En el Apertura 2024. ⚽️



¡Aquí tienen el video de su doblete! 🎥

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Helinho fue el encargado de convertir el penalti por gol para aumentar la ventaja del Toluca. Después del segundo tanto de los choriceros, la intensidad comenzó a bajar y el equipo de Antonio Mohamed comenzó a cerrar el compromiso, aunque sufrieron un poco al final con las oportunidades que tuvo el Atlas.

Los choriceros se van al partido de vuelta con la ventaja en el marcador global y con la tranquilidad de tener dos goles de ventaja, aunque no deben de confiarse, ya que el Atlas juega en casa y podría sorprender al Toluca.

DCO