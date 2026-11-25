Empresas de un socio de la familia del gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri González, una de ellas creada recién iniciada su gestión, han recibido 201 contratos por al menos 55 millones de pesos de la adminsitración del panista.

Éstas son Grupo de Ingenieros Queretanos, S.A. de C.V.; Grupo Qromacc, S.A. de C.V., y Multi Acabados para la Construcción, S.A. de C.V., ligadas al empresario Emilio Maccise Chemor y a familiares de éste.

Hasta antes de octubre de 2021 el empresario y tres de sus cinco hijos sólo tendrían un contrato con el gobierno de Querétaro, de acuerdo con documentos del Portal Nacional de Transparencia (PNT).

Sin embargo, un impulso les llegó con el arribo del panista Mauricio Kuri González al gobierno estatal, del que empezaron a recibir contratos hasta sumar al menos 201 por un monto total de 55 millones 10 mil 540 pesos. Del total, 89.5 por ciento ha sido entregado por adjudicación directa.

MAURICIO KURI durante un evento de seguridad, el 5 de octubre ı Foto: Cuartoscuro

El Dato: El gobernador Mauricio Kuri González ha manifestado que Querétaro mantiene una política de combate a la corrupción desde distintos ámbitos.

Sobre la relación de negocios entre Maccise Chemor y la familia Kuri González, datos públicos indican que en 1988 se constituyó la firma Futuro Inmobiliario, S.A. de C.V., con folio 18144, en el registro Público del Comercio.

El archivo muestra que Maccise Chemor participó como accionista de la firma, misma en la que estaban como inversores Martha Beatriz Kuri González, hermana del hoy gobernador queretano; José Yamil Kuri González, primer hermano, y Ernesto Kuri González, segundo hermano.

Los otros socios eran Humberto Palacios Alcocer, cuñado del gobernador Kuri y hermano de Mariano Palacios Alcocer, quien administró el estado de 1985 a 1991.

El nombre del primero aparecerá a la hora de conformar una de las empresas hoy beneficiadas por el gobierno estatal. En otra aparecerá el nombre de su hijo, Humberto Palacios Kuri, quien es también notario público y sobrino del gobernador.

Los negocios de Maccise Chemor y la familia Kuri González a través de dicha empresa se prolongaron al menos hasta 2001, cuando el primero dejó de ser accionista, pero la relación no finalizaría ahí.

5 Años tiene Mauricio Kuri como gobernador de Querétaro

Mauricio Kuri González llegó en octubre de 2021 a la gubernatura de Querétaro y, con ello, una serie de contratos para las tres firmas en las que se ligan Maccise Chemor y tres de sus hijos, según consta en oficios consultados en la PNT.

Una de ellas es Grupo Qromacc, S.A. de C.V., creada en 2021 y cuya acta constitutiva, número 661, revela que varios miembros de la familia Maccise participan ahí.

En el documento aparecen Alejandro Maccise Aguirre como accionista; Emilio Maccise Aguirre, como accionista y administrador único, y Emilio Antonio Maccise Chemor, accionista y apoderado legal.

La relación entre las familias Maccise y Kuri quedó manifiesta nuevamente con esa acción, ya que sólo 19 días después de que Mauricio Kuri tomó el poder en Querétaro, su sobrino, Humberto Palacios Kuri, fue el notario encargado de dar validez legal a Grupo Qromacc, S.A. de C.V.

Con la empresa ya establecida, el gobierno del panista le ha dado, al menos, un millón 780 mil 107 pesos mediante 70 contrataciones con varias instituciones estatales, de las cuales 66 se firmaron directamente con el Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro.

De este total, 68 fueron por adjudicación directa y sólo dos por invitación a cuando menos tres empresas proveedoras.

5 Familiares del gobernador participaron enuna empresa

Éste, sin embargo, no es el único caso en el cual el gobierno de Kuri beneficia con contratos a empresas de la familia Maccise, pues Grupo de Ingenieros Queretanos, S.A. de C.V., ha obtenido 115 con un valor mínimo de 47 millones 252 mil 754 pesos.

De ese total, en 100 casos se trató de adjudicaciones directas; siete más fueron por invitación a cuando menos tres proveedores; ocho por licitación pública y uno más sin especificar.

De acuerdo con los documentos consultados, esta firma fue creada en 1995. El notario que avaló la constitución de esta sociedad fue Humberto Palacios Alcocer, cuñado del actual gobernador panista.

De acuerdo con el más reciente documento de asamblea correspondiente a esta firma, cuya emisión data de 2020, la sociedad mercantil tiene como presidente a Alejandro Maccise Aguirre, actual dirigente del Club de Industriales de Querétaro, e hijo de Maccise Chemor.

Asimismo, dicho documento detalla que el secretario de esa sociedad es Emilio Maccise Aguirre, inversionista queretano; la tesorera es Daniela Maccise Aguirre, empresaria queretana, y el apoderado es Emilio Maccise Chemor, el exsocio de los Kuri González, quien al igual que su hijo también fue presidente del Club de Industriales de Querétaro entre 1995 y 1998.

La última de las tres empresas que recibieron contrataciones por parte del Gobierno de Querétaro, que tiene nexos con la familia Maccise, fue Multi Acabados para la Construcción, S.A. de C.V., creada en 1992 con fe pública del notario Francisco Esquivel Rodríguez.

Este último negocio recibió al menos cinco millones 977 mil 679 pesos a través de 16 acuerdos, de los cuales 12 fueron por adjudicación directa y cuatro más por invitación a cuando menos tres proveedores.

LAS GANADORAS ı Foto: Especial

En una revisión de los documentos, el marcado con el folio OM/DA/RE/130/124-L, la Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro contrató a Multi Acabados para la Construcción, S.A. de C.V., para adquirir kits de combate contra incendios y diversos bienes.

Sin embargo, el registro del proceso de licitación, que está incluido en el contrato (IR-043/2024), detalla que el oficio en realidad no corresponde a la adquisición de estos bienes, sino a un concurso para contratar un servicio integral para eventos.

De acuerdo con la fracción VI, del artículo 3, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas de la federación, acciones de esta naturaleza abren una posible ventana de interpretación como conflicto de interés.

Aunque en este caso ninguna autoridad ha determinado hasta el momento que se haya configurado.