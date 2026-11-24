La economía de Aguascalientes proyecta un crecimiento del 1.9 por ciento para 2027, cifra superior al 1.4 por ciento estimado para 2026, impulsada por el dinamismo industrial y el consumo.

La economía de Aguascalientes experimentará una aceleración en los próximos años al proyectar un crecimiento del 1.9 por ciento para 2027, cifra superior al 1.4 por ciento estimado para 2026. La mejora responde al dinamismo industrial y a la reactivación del consumo en la entidad.

De acuerdo con el informe Situación Regional Sectorial de BBVA Research, el estado destaca entre las demarcaciones con mejores expectativas de desarrollo en el país. El pronóstico contempla un repunte sostenido en rubros clave como la manufactura, la construcción, el comercio y los servicios especializados.

Entre los motores de esta expansión sobresale la industria automotriz, la cual registra una recuperación gradual de sus niveles de producción. A esto se suma un incremento en la demanda de manufacturas de alta tecnología y una mayor disponibilidad de crédito para empresas y familias.

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El secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado, Esaú Garza de Vega, señaló que estos indicadores confirman la capacidad productiva del territorio local. El funcionario enfatizó que existen condiciones idóneas para consolidar nuevas inversiones nacionales y extranjeras.

Ante este escenario, la administración estatal impulsa una agenda centrada en fortalecer a los negocios locales y generar puestos de trabajo formales con mejores salarios. El objetivo radica en convertir las proyecciones financieras en beneficios concretos para las familias de la región.

La estrategia económica contempla la diversificación hacia ramos de alto valor agregado. Entre las prioridades institucionales destacan proyectos enfocados en innovación, tecnologías de la información, fabricación de semiconductores, electromovilidad, agroindustria y desarrollo textil.

Con la integración de estos componentes, la industria local busca ampliar sus capacidades operativas y elevar la competitividad de la entidad en el mercado global. Las autoridades estatales confían en que el perfil productivo del estado permitirá afrontar los desafíos financieros internacionales.

El ajuste al alza en las estimaciones consolida a Aguascalientes como un punto receptor de capitales en el centro del país. Las previsiones de la institución bancaria colocan al estado en una posición favorable dentro del panorama económico nacional proyectado hacia 2027.

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JVR