Aguascalientes destaca en calidad de vida y costo accesible en México.

Aguascalientes se consolida como una de las ciudades más habitables de México al ofrecer una elevada calidad de vida combinada con un costo de mantenimiento familiar relativamente bajo. Esta dinámica beneficia de forma directa la economía local de sus habitantes.

La medición se sustenta en cifras recientes de la plataforma global de datos Numbeo para 2026 y en los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, recabados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre los elementos analizados figuran la seguridad pública, la infraestructura de salud, las condiciones climáticas, la preservación ambiental y la eficiencia en los tiempos de traslado diarios. Estos factores reducen el desgaste de la población en sus trayectos cotidianos.

Estudio confirma las ventajas competitivas de Aguascalientes

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (SEDECYT), Esaú Garza de Vega, destacó que el estudio confirma las ventajas competitivas de la entidad para el desarrollo personal, laboral y profesional.

El funcionario puntualizó que un indicador clave para medir este bienestar radica en el excedente financiero que conserva un trabajador después de liquidar compromisos básicos como el arrendamiento de vivienda, el transporte y el consumo de servicios básicos de agua y electricidad.

“Esta capacidad de retención del ingreso refleja qué tanto rinde el salario real en la entidad y determina las posibilidades efectivas que poseen las familias para elevar su estándar de vida y atender imprevistos”, expuso Garza de Vega.

Frente a metrópolis con alta saturación como la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, la capital de Aguascalientes mantiene precios accesibles en bienes de consumo y vivienda. Esto permite un gasto corriente mejor distribuido entre los hogares.

Las condiciones actuales han convertido al estado en un punto estratégico dentro de la región del Bajío. La combinación de estabilidad social y accesibilidad económica favorece tanto la radicación de nuevas familias como la llegada de capitales.

Históricamente, el desarrollo urbano de la entidad ha priorizado la planeación vial y la conectividad. Estos antecedentes facilitan que los trayectos hacia centros de trabajo, escuelas y zonas comerciales sean más breves que el promedio nacional.

Con estos indicadores institucionales, Aguascalientes reafirma su posición como un destino rentable para la inversión privada y el asentamiento patrimonial a largo plazo en el territorio mexicano.

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JVR