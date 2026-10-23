Aguascalientes, entre las ciudades más seguras del país: Inegi

Aguascalientes se ubica entre las ciudades más seguras de México, al registrar un incremento de 4.3 puntos porcentuales en la percepción de seguridad entre junio y septiembre de 2026. De acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el porcentaje de población que se siente segura pasó de 60.2 a 64.5 por ciento, lo que representa un avance de tres posiciones en la clasificación nacional.

Este resultado refleja los esfuerzos que realizan de forma conjunta el Gobierno del Estado y el Municipio de Aguascalientes para fortalecer la seguridad pública, mejorar la capacidad de respuesta de las corporaciones policiales y generar condiciones de mayor tranquilidad para las familias.

Como parte de esta estrategia, ambas administraciones impulsan el fortalecimiento de las Policías mediante la incorporación y capacitación de nuevos integrantes, la adquisición de patrullas, armamento y equipo especializado, así como la modernización de la infraestructura y el uso de nuevas tecnologías para prevenir delitos y atender con mayor rapidez los reportes ciudadanos.

A estas acciones se suma la implementación de herramientas para la vigilancia, el monitoreo y la atención de emergencias, además de los operativos preventivos y la coordinación entre las corporaciones de los distintos niveles de gobierno para reforzar la presencia policial en las colonias, comunidades y principales vialidades.

El trabajo conjunto también permite mejorar el intercambio de información, fortalecer las labores de inteligencia y ampliar las capacidades de reacción de los cuerpos de seguridad ante situaciones que puedan poner en riesgo a la población.

La disminución en la percepción de inseguridad representa un avance importante, pues refleja una mayor confianza en las condiciones de seguridad de la ciudad, a la vez que constituye un incentivo para mantener y reforzar las acciones de prevención, vigilancia y proximidad social.

El Gobierno del Estado y el Gobierno del Municipio de Aguascalientes seguirán trabajando de manera coordinada para preservar la paz y tranquilidad en Aguascalientes, fortalecer la confianza ciudadana y consolidar a la capital, y al estado en su conjunto, como un lugar seguro para vivir, trabajar e invertir.

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