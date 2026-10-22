Aguascalientes, entre los estados con mejores salarios y condiciones laborales del país

Las estrategias para la generación de plazas formales y atracción de capitales productivos son lideradas por la gobernadora Tere Jiménez Esquivel.

La capacidad adquisitiva de las familias en Aguascalientes registró un avance significativo al disminuir la pobreza laboral en 5.1 puntos porcentuales durante el último año, de acuerdo con datos oficiales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Entre el segundo trimestre de 2025 y el mismo periodo de 2026, la proporción de la población que no podía adquirir la canasta alimentaria con su ingreso de trabajo se redujo del 34.1 al 29.0 por ciento. Esta variación positiva consolida el acceso a productos de primera necesidad.

A la par del incremento en la solvencia salarial, las condiciones generales de ocupación muestran un desempeño favorable en la región. La tasa de subocupación estatal se colocó en 3.6 por ciento al cierre del segundo trimestre del año en curso.

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El indicador local sobre trabajadores con necesidad de laborar más tiempo resulta casi 50 por ciento menor en comparación con la media nacional, la cual se ubicó en 6.9 por ciento según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).

Dichas métricas implican que la mayoría de los habitantes en Aguascalientes no requiere conseguir un segundo empleo para complementar sus percepciones mensuales ni para garantizar el sustento de sus hogares.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología del Estado (SEDECYT), Esaú Garza de Vega, sostuvo que estos números confirman la fortaleza del mercado de trabajo y el clima propicio para la inversión.

“Estos indicadores muestran un mercado laboral con mejores condiciones y mayores oportunidades para las personas trabajadoras, al tiempo que reflejan la capacidad de Aguascalientes para atraer capitales y fortalecer el empleo”, afirmó el funcionario.

El servidor público agregó que la estrategia impulsada por la administración de la gobernadora Tere Jiménez prioriza la generación de plazas formales con remuneraciones competitivas, con el objetivo de elevar directamente el nivel de vida en la entidad.

Asimismo, la dependencia estatal enfatizó que el crecimiento de las empresas locales ha sido determinante para sostener la dinámica económica y ampliar las ofertas de trabajo en distintos rubros productivos.

Finalmente, el Gobierno del Estado reafirmó que continuará la colaboración con los sectores productivos para mantener los niveles salariales y fomentar la estabilidad de los hogares de Aguascalientes.

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JVR