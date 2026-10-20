Aguascalientes alista el Festival Cultural de Calaveras 2026: fechas, sede y cartelera

Del 30 de octubre al 8 de noviembre, Aguascalientes se llenará de música, arte, gastronomía y tradiciones con el Festival Cultural de Calaveras 2026, una celebración que ofrecerá actividades gratuitas y experiencias imperdibles en distintas sedes del estado para disfrutar nuestras tradiciones y celebrar una de las épocas más representativas de México.

El viernes 30 de octubre se realizará el tradicional Desfile de Calaveras, que recorrerá el centro histórico a partir de las 19:00 horas y reunirá a cientos de personas en torno a la música, el color y la creatividad.

La megavelaria de la Isla San Marcos será uno de los principales puntos de encuentro, con los pabellones Infantil, del Pan, Sabores de la Catrina, del DIF Estatal, Comercial, Hecho en Aguascalientes, entre otros. En esta zona participarán más de 70 expositores locales.

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Póster del tradicional Desfile de Calaveras en el centro histórico. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

El andador Expoplaza, abierto de 12:00 a 23:00 horas, albergará una exhibición y un concurso de altares, además de las figuras del desfile. En distintas fechas, los convites llenarán de ambiente las calles con música, danza, comparsas y mojigangas.

La música también será protagonista. El 7 de noviembre, a las 22:00 horas, la explanada de Expoplaza recibirá “Eternal Tour”, un concierto gratuito de música electrónica. Por su parte, Pepe Aguilar presentará “Sinfónico hasta los Huesos” el 6 de noviembre en la megavelaria de la Isla San Marcos, acompañado por la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes y el Mariachi Zacatecano. Los boletos estarán disponibles a través de Superboletos.

Los sabores de la temporada tendrán un espacio especial en la Cata Urbana de Calaveras 2026, que se realizará el 31 de octubre y el 1 de noviembre, de 15:00 a 22:00 horas, en el Pabellón del Vino, en Expoplaza. La entrada será gratuita y participarán más de 20 bodegas vitivinícolas del estado. Además, el 1 de noviembre, a las 10:30 horas, el Pabellón del Pan, ubicado en la megavelaria, será escenario del concurso “El Pan Une Familias”, en el que equipos familiares elaborarán y hornearán pan de muerto.

El Foro Catrina, ubicado en el Foro del Lago, reunirá distintas expresiones artísticas a lo largo del festival. La programación comenzará el 31 de octubre, a las 15:30 horas, con el Certamen Internacional de Tunas, en el que participarán agrupaciones de Colombia, Puerto Rico, Países Bajos y México.

El 1, 6 y 8 de noviembre, se presentará “Altares Vivientes”, con funciones a las 19:00, 20:00 y 21:00 horas los días 1 y 6, y a las 18:00, 19:00 y 20:00 horas el día 8.

El 3 de noviembre, a las 17:00 horas, llegará “Calavereando”, un espectáculo de danza, música orquestal, teatro y artes plásticas dedicado al legado del artista aguascalentense José Guadalupe Posada.

Finalmente, el 7 de noviembre, a las 19:00 horas, se llevará a cabo Catrina Vanguardista, una pasarela que reunirá propuestas de 65 participantes de instituciones educativas y academias.

La programación también incluirá el Encuentro Nacional de Danzón “Calaveras” al ritmo del danzón, con muestras, talleres y bailes en diferentes recintos.

Mi Bello Pueblo, en el andador J. Pani, albergará la zona gastronómica con restaurantes locales; más de 40 juegos mecánicos y destrezas en la Zona Atracciones García; así como recorridos de leyendas, experiencias en viñedos y competencias deportivas en distintas sedes.

La Secretaría de Turismo invita a las familias de Aguascalientes y a quienes visitan el estado a disfrutar esta celebración y consultar la programación completa, con fechas, horarios, sedes y costos en el sitio oficial festivaldecalaveras.aguascalientes.gob.mx y en las redes sociales oficiales.

¡Aguascalientes, tierra de catrinas!

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