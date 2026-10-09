Aguascalientes lleva catrinas monumentales a Albuquerque, Chicago y Nueva York

El talento, la tradición y la identidad cultural de Aguascalientes cruzaron fronteras con la presencia de las Catrinas Monumentales en el Albuquerque International Balloon Fiesta, uno de los festivales del globo más reconocidos a nivel internacional.

Las monumentales piezas hidrocálidas se convirtieron en una muestra de la riqueza cultural mexicana y llamaron la atención de visitantes nacionales e internacionales por sus dimensiones, colorido, vestuario y detalles artesanales.

El Gobierno de Aguascalientes promueve las tradiciones mexicanas del Día de Muertos en el festival de globos de Albuquerque. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Esta exhibición forma parte de las acciones de promoción internacional de Aguascalientes en Estados Unidos durante las celebraciones por el Día de Muertos, que continuarán durante octubre en Chicago y Nueva York, fortaleciendo los vínculos culturales entre México y Estados Unidos.

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La participación fue posible gracias al trabajo coordinado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, a través del Instituto Aguascalentense de las Personas Migrantes (Iapemi), en colaboración con el Consulado de México en Albuquerque y los organizadores del festival.

Piezas monumentales de Aguascalientes continuarán su recorrido cultural por las ciudades de Chicago y Nueva York. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

La secretaria ejecutiva del Iapemi, Natzielly Rodríguez Calzada, destacó que esta presencia permite mostrar un rostro de Aguascalientes que va más allá de sus fronteras:

“Hoy, Aguascalientes está presente ante los ojos del mundo. Nuestras Catrinas llegaron a Nuevo México para compartir nuestras tradiciones, nuestra creatividad y el enorme talento de nuestra gente. Verlas bajo el cielo de Albuquerque, rodeadas de globos y de visitantes de diferentes nacionalidades, nos llena de orgullo, porque representan nuestras raíces y, al mismo tiempo, los lazos que unen a México y Estados Unidos”.

Tradición y cultura mexicana se unen bajo el cielo de Nuevo México para acercar las raíces a la comunidad migrante. ı Foto: Gobierno Aguascalientes

Rodríguez Calzada señaló que este tipo de acciones tienen un significado especial para la comunidad migrante, pues permiten acercar a quienes viven fuera del país las tradiciones y expresiones culturales de México.

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