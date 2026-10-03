Tere Jiménez celebra aumento de más de 211% en IED en Aguascalientes entre 2025 y 2026

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, aseguró que, durante su cuarto año de mandato, se registró un aumento de más del 211 por ciento en Inversión Extranjera Directa (IED), lo cual, aseguró, demuestra que el estado es un “destino competitivo”.

Durante el mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, Jiménez Esquivel explicó que la IED aumentó más de 211 por ciento entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.

Aseguró que, en este indicador, Aguascalientes se ubicó entre los mejores a nivel nacional.

Tere Jiménez da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Captura de video

Asimismo, destacó que, durante la presente administración, el estado registra un crecimiento acumulado superior al cinco por ciento.

Tere Jiménez destacó que su Gobierno ha impulsado sectores económicos como los semiconductores, la inteligencia artificial, el automotriz, la tecnología digital, la agroindustria, entre otros.

“Somos un destino competitivo para la relocalización de empresas, somos el punto logístico estratégico en el continente americano para las inversiones por nuestra ubicación geográfica privilegiada”, dijo la gobernadora durante su Cuarto Informe de Gobierno.

Segundo mayor productor de vehículos ligeros en México

Tere Jiménez destacó que, en 2025, Aguascalientes se consolidó como el segundo mayor productor de vehículos ligeros en el país, tras producir más de 594 mil unidades durante ese año.

La gobernadora atribuyó este desempeño a la eficiencia de las plantas y al talento de los trabajadores.

Tere Jiménez da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Captura de video

Asimismo, destacó que se encuentran en construcción nuevos parques industriales: San Marcos Valley, Ava Park, Polo del Bajío, Velvet, Santa Fe Tecnopark 2, Alea Park.

Desciende tasa de desocupación

Finalmente, Tere Jiménez destacó que, durante su gobierno, la tasa de desocupación del estado disminuyó más de 48 por ciento, y la pobreza laboral disminuyó más de siete por ciento.

Asimismo, la gobernadora aseguró que el estado se posicionó en primer lugar nacional en incremento salarial, con un incremento de más de 10 por ciento anual, frente al promedio nacional de tres por ciento.

Enfatizó que, a través de los Jueves de Bolsa de Trabajo, brigadas y acciones de vinculación laboral, el gobierno reportó que más de 110 mil personas encontraron oportunidades laborales.

Además, explicó, más de 18 mil personas fueron capacitadas mediante cursos y talleres.

“Queremos que el crecimiento se siente en la mesa de las familias, en mejores ingresos y en la posibilidad de construir un patrimonio”, concluyó la mandataria estatal.

am