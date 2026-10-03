Aguascalientes reduce más de 29% la incidencia delictiva, celebra gobernadora: ‘La paz es primero’

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, aseguró que, a lo largo de cuatro años de gestión, se ha logrado disminuir la inseguridad en el estado, de forma que, destacó, la entidad se ha mantenido como una de las que más ha avanzado en asegurar que las familias “estén seguras y vivan en paz”.

La gobernadora de Aguascalientes inició el mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno asegurando que “la paz es la primera responsabilidad” de cada gobierno, y que, en este sentido, su administración ha cumplido con disminuir la incidencia delictiva.

Tere Jiménez aseguró que, durante su administración, Aguascalientes se mantuvo entre las tres entidades más seguras del país, además de que registró un aumento de más de 31 por ciento en la percepción de seguridad .

Tere Jiménez da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Captura de video

La mandataria estatal también reportó una disminución de más de 29 por ciento en la incidencia delictiva, y una reducción de más de 54 por ciento en homicidios dolosos.

Jiménez Esquivel aseguró que estos resultados se alcanzaron gracias a la coordinación interinstitucional, como el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado y policías municipales.

Destaca mejoras en policía estatal

La gobernadora Tere Jiménez destacó que los resultados en seguridad fueron alcanzados en parte por el reforzamiento de los equipos de seguridad estatales.

Destacó que la Policía Estatal fue ubicada entre las tres más confiables y efectivas del país, con una percepción ciudadana de más de 75 por ciento en desempeño favorable y más de 73 por ciento de confianza.

Tere Jiménez da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Captura de video

Destacó la creación de la Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad (UNPOL) con más de 213 mil policías graduados.

Asimismo, enfatizó la inversión en equipamiento policial que, dijo, aumentó más de 185 por ciento. Durante la administración se entregaron 535 nuevas patrullas, motocicletas, armamento, uniformes y drones. Además, destacó la gobernadora, se incrementaron los salarios de los policías.

Finalmente, Tere Jiménez destacó que el C5 del estado fue reconocido como el número uno de México durante cuatro años consecutivos, por su disposición, innovación y tecnología. Destacó el aumento del número de cámaras de vigilancia conectadas, del 38 por ciento, lo cual supuso una cobertura de vigilancia superior al 95 por ciento del territorio estatal.

“En Aguascalientes quien comete un delito responde ante la justicia porque como lo hemos dicho aquí el que la hace la paga”, concluyó Tere Jiménez.

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