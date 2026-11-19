En los últimos dos días, autoridades federales y estatales detuvieron a dos sospechosos en casos de violencia contra periodistas. En Jalisco, capturaron a César Daniel “N”, alias El Topo, por su presunta participación en el secuestro de Jaime Barrera Rodríguez. En Guerrero, la Fiscalía estatal detuvo a Jonathan “N” por su probable responsabilidad en el homicidio de Eduardo “N”, ocurrido el 14 de noviembre en Acapulco.

Jaime Barrera fue secuestrado el pasado 11 de marzo de 2024 en Zapopan, Jalisco cuando salía de trabajar de una estación de radio. Permaneció privado de su libertad aproximadamente 36 horas hasta que fue liberado el 13 de marzo.

EL DATO: DE ACUERDO con el recuento de la Federación Internacional de Periodistas, suman nueve trabajadores de medios de comunicación que han sido asesinados en lo que va de 2026.

De acuerdo con las autoridades federales, El Topo contaba con ordenes de aprehensión obtenidas por la Fiscalía General del Estado de Jalisco por su presunta participación en los secuestros del periodista.

En Guerrero, la Fiscalía estatal cumplimentó una orden de aprehensión contra Jonathan “N” por su probable responsabilidad en el homicidio calificado del periodista Eduardo “N”, Lalito, asesinado el 14 de noviembre en Acapulco.

La detención fue en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero.

Lalito fue uno de los fundadores de La Prensa Rosa, colectivo integrado por periodistas LGTBI+ en Acapulco. Tras confirmarse su asesinato, colegas, amigos y organizaciones periodísticas expresaron sus condolencias y reconocieron su trayectoria.

La Fiscalía de Guerrero mencionó que las investigaciones no identificaron indicios que vinculen el homicidio con la actividad periodística de la víctima ni con un posible crimen de odio.

34 Asesinatos de periodistas acumula Veracruz

La organización Articulo 19 condenó el asesinato y exigió que la labor periodística de la víctima sea considerada como una posible línea de investigación.

En entrevista con La Razón, Juan Vázquez, miembro de la organización Articulo 19, dijo que el asesinato de Eduardo “N” se suma a una situación de violencia sostenida contra la prensa en México, donde durante 2026 se han documentado siete homicidios de comunicadores.

Agregó que desde 2000 se han documentado 182 asesinatos de periodistas relacionados con su labor, por lo que consideró que el homicidio de Lalito representa un nuevo reflejo de las condiciones de riesgo que enfrenta el gremio en el país.

Añadió que las autoridades deben darle seguimiento al protocolo homologado para investigar delitos contra la libertad de expresión, el cual establece la colaboración entre las fiscalías estatales y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Fiscalía General de la República (FGR).

También subrayó que este mecanismo contempla dar prioridad a la línea de investigación relacionada con la labor periodística de la víctima, con el propósito de esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

Asimismo, consideró que las autoridades estatales mantienen un patrón de desinterés por investigar los asesinatos de periodistas desde la perspectiva de su actividad profesional, pese a que en México los comunicadores son asesinados por las publicaciones, investigaciones y denuncias que realizan. Sobre el comportamiento de la violencia contra la prensa, indicó que durante 2026 se mantiene una tendencia similar a la del año anterior, cuando la ONG también documentó siete asesinatos de periodistas.

Aunque las cifras de homicidios y agresiones se han mantenido relativamente estables, advirtió que los tipos de violencia han cambiado. Como ejemplo, mencionó el incremento del acoso judicial contra periodistas, una modalidad que también afecta la libertad de expresión.

Destacó que los agentes estatales son los principales agresores de la prensa, particularmente en entidades donde ejercer el periodismo representa mayores riesgos, como en Veracruz.

En este último estado, señaló que Artículo 19 ha documentado tres asesinatos de periodistas durante este año.

Finalmente, sostuvo que existe una contradicción en el papel de las autoridades, pues mientras tienen la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión y proteger a los periodistas, también figuran entre los principales agresores.

Por ello, consideró necesario que las instituciones asuman su responsabilidad en la prevención de las agresiones, así como en la investigación de los delitos cometidos contra quienes ejercen el periodismo en nuestro país.