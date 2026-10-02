Tere Jiménez da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno en Aguascalientes

Tere Jiménez dará su mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno mañana sábado 3 de octubre antes del mediodía, como un acto de rendición de cuentas a la ciudadanía del estado de Aguascalientes.

El evento está programado a las 09:30 horas, ante invitados especiales, como integrantes de su gabinete, políticos de la entidad y el país y parte de la sociedad de Aguascalientes.

Esta misma semana, Tere Jiménez entregó oficialmente su Cuarto Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, en un ejercicio constitucional de rendición de cuentas que detalla las políticas públicas aplicadas en seguridad, desarrollo económico, salud, educación e infraestructura social durante su administración.

TE RECOMENDAMOS: En Corte de Texas Denuncia Cabeza de Vaca a autoridades y funcionarios estatales

En la sede del Poder Legislativo, el documento oficial fue recibido por los diputados que integran la LXVI Legislatura local, presidida por el legislador Emanuelle Sánchez Nájera. Corresponderá a este órgano la revisión minuciosa y el análisis técnico del balance de resultados entregado por la mandataria.

Durante el acto de entrega, la titular del Ejecutivo estatal afirmó que gobernar implica brindar soluciones concretas a las demandas de la población, por lo que destacó el crecimiento en la capacidad del estado para atraer capitales extranjeros, fomentar empleos dignos y consolidar la tranquilidad de las familias.

“Hoy rendimos cuentas y presentamos los resultados que nos hablan de lo que hemos hecho juntos por el progreso, la paz social y la unidad. Hemos llegado hasta aquí porque los tres poderes, los municipios y los sectores sociales suman voluntades”, enfatizó la gobernadora Tere Jiménez durante su mensaje protocolario.

SEGURIDAD, APOYOS Y MÁS OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES DE AGUASCALIENTES



A cuatro años de gobierno, en Aguascalientes se han fortalecido las acciones para que las mujeres vivan con mayor seguridad, autonomía y oportunidades. Más de 14 mil 200 proyectos liderados por mujeres… pic.twitter.com/COE0aPvrZS — Tere Jiménez (@TereJimenezE) October 1, 2026

Te puede interesar:

- Conmociona ataque de 2 exalumnos en escuela de Coahuila; advierten imitación

- En fiscalías, más gasto, menos investigaciones... y rezago aumenta 10.4%

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR