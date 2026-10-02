Denuncia Cabeza de Vaca a autoridades y funcionarios estatales

El exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, habría denunciado a autoridades de la actual administración, en una corte federal del sur de Texas, dio a conocer este jueves La Derecha Diario en Buenos Aires, Argentina.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca presentó evidencia en contra del actual mandatario.

Según la información, la denuncia incluiría a Tania Gisela Contreras López, presidenta del Poder Judicial del Estado, presuntamente ligada al grupo criminal de la Columna Armada Pedro J. Méndez.

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Esto ocurre un día después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sancionara y congelara las cuentas de Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto con 20 personas y 25 entidades más.

El secretario del Tesoro, Soctt Bessent, advirtió ese mismo día que que “ningún capo de un cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro”.

Francisco Javier García Cabeza de Vaca aprovechó la coyuntura para presentar evidencias de irregularidades cometidas.

Los también denunciados son Jorge Luis Beas Gámez, Jesús Eduardo Govea Orozco y Andrés Norberto García Repper Fávila.

En el caso de Tania Gisela Contreras López, se le vincula con Juan José Contreras Castillo, exalcalde del municipio de Hidalgo, y con Juan Carlos Madero Larios, su cuñado.

Reportes periodísticos han documentado que Contreras Castillo intervino en 2022 para solicitar la liberación de Leal Moncada. Además es señalado en diversas causas penales por los presuntos delitos como delincuencia organizada, secuestro y tráfico de migrantes.

Por otra parte, Juan Carlos Madero Larios, cuñado de Tania Gisela Contreras, fue señalado en un oficio de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en agosto del 2018, por presuntos actos de corrupción en Aduanas, por presuntamente recibir sobornos, realizar extorsiones y traficar hidrocarburos.

La denuncia en contra de Madero Larios fue hecha por el diputado federal del PAN, Federico Döring ante la Fiscalía General de la República el 27 de agosto del 2025.

Los delitos por los que se les denuncian son conspiración, delincuencia organizada, tráfico de hidrocarburos, contrabando, encubrimiento, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.

Los funcionarios enlistados deberán comparecer ante la Corte asignada una vez que la investigación avance y se tengan que presentar en territorio estadunidense para rendir sus declaraciones.

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FGR