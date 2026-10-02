En NY, Samuel García, gobernador de NL, destaca construcción del nuevo Hospital Infantil

Durante su gira por Estados Unidos, el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, aseguró que la entidad ocupa el primer lugar y prueba de ello, dijo, es el reconocimiento que recibió por la construcción del nuevo Hospital Infantil, el cual aseguró será uno de los mejores de América Latina.

En la Cumbre de LatinFinance Latinoamérica 2026, en Nueva York, Samuel García Sepúlveda recibió un reconocimiento en materia de infraestructura por la obra, que afirmó será el mejor de México y uno de los mejores hospitales pediátricos de América Latina.

Tras señalar que el premio representa el corazón de su gobierno, Samuel García Sepúlveda adelantó que el hospital estará listo en febrero de 2027.

Ante la importancia de cuidar a la niñez y como parte de su estrategia para ofrecer atención médica gratuita, Samuel García Sepúlveda afirmó que era necesario contar con hospitales suficientes para atender a la población.

Asimismo, Samuel García Sepúlveda señaló que, aunque los datos del Censo de Población y Vivienda 2025 indican que Nuevo León es el estado que más crece, con alrededor de 270 mil personas al año, la entidad mantiene el primer lugar en educación, salud y formalidad laboral.

Finalmente, Samuel García Sepúlveda resaltó que durante los últimos cinco años Nuevo León recibió una inversión de 136 billones de dólares, con la llegada de empresas como LEGO, Volvo, Unilever, Bosch y Bobcat, entre otras, lo que, afirmó, ha generado una importante cantidad de empleos y derrama económica.

Desde la Cumbre de LatinFinance Latinoamérica 2026 en Nueva York demostramos que el nuevo Nuevo León es PRIMER LUGAR en todo, y en esta ocasión especialmente en salud con la construcción del nuevo Hospital Infantil, que será uno de los mejores hospitales pediátricos en América… pic.twitter.com/IPP3vH72TX — Samuel García (@samuel_garcias) October 1, 2026

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FGR