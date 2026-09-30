Tere Jiménez entrega su Cuarto Informe de Gobierno en Aguascalientes

Tere Jiménez presenta balance de cuatro años de gobierno ante el Congreso de Aguascalientes

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, entregó oficialmente su Cuarto Informe de Gobierno ante el Congreso del Estado, en un ejercicio constitucional de rendición de cuentas que detalla las políticas públicas aplicadas en seguridad, desarrollo económico, salud, educación e infraestructura social durante su administración.

En la sede del Poder Legislativo, el documento oficial fue recibido por los diputados que integran la LXVI Legislatura local, presidida por el legislador Emanuelle Sánchez Nájera. Corresponderá a este órgano la revisión minuciosa y el análisis técnico del balance de resultados entregado por la mandataria.

Durante el acto de entrega, la titular del Ejecutivo estatal afirmó que gobernar implica brindar soluciones concretas a las demandas de la población, por lo que destacó el crecimiento en la capacidad del estado para atraer capitales extranjeros, fomentar empleos dignos y consolidar la tranquilidad de las familias.

“Hoy rendimos cuentas y presentamos los resultados que nos hablan de lo que hemos hecho juntos por el progreso, la paz social y la unidad. Hemos llegado hasta aquí porque los tres poderes, los municipios y los sectores sociales suman voluntades”, enfatizó la gobernadora durante su mensaje protocolario.

Tere Jiménez presenta balance de cuatro años de gobierno ante el Congreso de Aguascalientes ı Foto: Especial

En materia económica y social, el informe resalta proyectos orientados al fortalecimiento de la infraestructura urbana y rural, la asignación de recursos directos al campo local y la ampliación de coberturas médicas, así como programas de acompañamiento comunitario para reforzar el tejido social en la entidad.

En el sector educativo, la estrategia estatal se ha enfocado en la formación de talento joven especializado y en el vínculo directo con la innovación global. Esto busca aperturar oportunidades en industrias tecnológicamente avanzadas que posicionen al estado en competencias comerciales internacionales.

Tere Jiménez presenta balance de cuatro años de gobierno ante el Congreso de Aguascalientes ı Foto: Especial

Respecto a la seguridad ciudadana, se destacó el trabajo bajo esquemas de colaboración federalista e interinstitucional para robustecer a las corporaciones policiales, proteger los derechos fundamentales y asegurar el acceso oportuno a la justicia en cada uno de los municipios de Aguascalientes.

A cuatro años de haber tomado posesión del cargo, la gobernadora reafirmó que las metas alcanzadas sientan las bases para una nueva etapa de desarrollo en la entidad. La glosa del informe comenzará formalmente en los próximos días por parte de los legisladores locales.

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MSL