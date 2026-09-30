Humanismo mexicano marca cuatro años del gobierno de Américo Villarreal

Las mediciones de crecimiento económico del 5.2% y la reducción multidimensional de la pobreza fueron validadas por el INEGI.

Con el humanismo mexicano como eje de una política que busca colocar a las personas en el centro de las decisiones públicas, el gobernador Américo Villarreal Anaya llegará este 1 de octubre a cuatro años al frente del Gobierno de Tamaulipas.

En el encuentro “Cuatro años transformando Tamaulipas”, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Tamaulipas, Villarreal Anaya presentará a la ciudadanía un corte de caja a la evolución de su gobierno desde octubre de 2022 y de una estrategia que ha traducido crecimiento económico, inversión y obra pública en mejores condiciones de bienestar.

El gobernador llega a este aniversario después de recorrer los 43 municipios para acompañar los informes de rendición de cuentas de presidentas y presidentes municipales de todos los partidos políticos.

La gira -de acuerdo con la oficina del Gobernador- permitió revisar directamente avances, demandas y proyectos, pero también reforzar uno de los principios que han marcado su administración: gobernar desde el territorio y mantener cercanía con la sociedad de Tamaulipas.

El recorrido mostró las distintas dimensiones de Tamaulipas: desde la frontera y su plataforma logística hasta la zona conurbada del sur; de las regiones agrícolas y ganaderas del centro a los municipios rurales, donde agua, caminos, vivienda, salud y servicios públicos plantean necesidades específicas y que son atendidas por el gobierno estatal.

Bajo esa perspectiva, el humanismo mexicano ha sido planteado por Villarreal Anaya como una forma de entender el ejercicio del poder público en la que el desarrollo no se mide únicamente por indicadores económicos, sino por su capacidad para mejorar la vida de las personas, reducir desigualdades y generar oportunidades.

Los indicadores económicos acompañan ese proceso. Durante el primer trimestre de 2026, la economía tamaulipeca creció 5.2 por ciento, de acuerdo con datos del INEGI, mientras la inversión pública y privada ha permitido ampliar infraestructura, capacidad productiva y oportunidades de empleo.

En cuatro años, el Gobierno del Estado reporta más de 21 mil millones de pesos destinados a obra pública en los 43 municipios, mientras la cartera de inversión privada comprende 168 proyectos por 20 mil 664 millones de dólares, asociados a la generación de más de 57 mil empleos.

Seguridad para proteger a las personas

La seguridad pública será uno de los capítulos centrales del balance. La administración estatal ha concentrado esfuerzos en coordinación con las Fuerzas Armadas y las instituciones federales, así como en el fortalecimiento de la Guardia Estatal, profesionalización policial, inteligencia, infraestructura y equipamiento.

La estrategia ha incluido modernización de equipamiento con nuevas patrullas, vehículos blindados, tecnología y estaciones de seguridad, particularmente en la frontera y las principales carreteras.

Desde la visión humanista de la administración, la seguridad se concibe no solamente como una tarea policial, sino como una condición indispensable para recuperar espacios públicos, fortalecer comunidades y garantizar que las familias puedan desarrollar sus actividades con mayor tranquilidad.

La presentación del balance de trabajo gubernamental y territorial fue encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya. ı Foto: Especial.

Bienestar como política de gobierno

Uno de los indicadores sociales más relevantes del periodo está en la reducción de la pobreza. Según la medición de Pobreza Multidimensional del INEGI, la población tamaulipeca en esa condición pasó de 26.8 por ciento en 2022 a 20.2 por ciento en 2024.

En términos absolutos, 242 mil 200 personas dejaron la pobreza. La pobreza extrema disminuyó de 2.9 a 1.5 por ciento, lo que representa más de 50 mil 200 tamaulipecos que salieron de esa condición en dos años.

La política social se ha complementado con los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, que representan 24 mil 500 millones de pesos, mientras el Gobierno del Estado reporta la distribución de 2.4 millones de apoyos alimentarios en beneficio de 288 mil familias.

Es en este terreno donde el principio de colocar a las personas en el centro adquiere una dimensión concreta: dirigir recursos y programas hacia quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad y procurar que el crecimiento económico tenga una expresión social.

Salud e infraestructura con sentido social

La salud será otro componente fundamental. Durante estos cuatro años, la administración estatal ha reivindicado el acceso a los servicios médicos como un derecho y ha articulado acciones con el Gobierno de México y el IMSS-Bienestar para ampliar infraestructura, equipamiento y capacidad hospitalaria.

Entre los proyectos recientes destaca la entrada en operación del Hospital General de Ciudad Madero, con capacidad para atender a más de 538 mil personas sin seguridad social, además de inversiones acumuladas por más de 4 mil 300 millones de pesos en infraestructura hospitalaria.

En atención especializada, la estrategia Código Infarto reporta una disminución de 25 puntos porcentuales en la mortalidad intrahospitalaria por infarto agudo al miocardio, junto con programas de atención preventiva, vigilancia materna y recuperación de unidades médicas.

La misma visión se ha trasladado a la infraestructura. Carreteras, sistemas de agua potable y saneamiento, escuelas, hospitales, vialidades y espacios públicos forman parte de una inversión que busca integrar regiones y disminuir brechas entre municipios.

En cuatro años se han destinado más de 21 mil millones de pesos a obra pública, y 95 por ciento de los contratos han sido asignados a empresas tamaulipecas, una política que ha permitido que una parte sustancial de la inversión permanezca en la economía estatal y genere empleo local.

Desarrollo para transformar las regiones

Tamaulipas llega también al cuarto aniversario con proyectos que trascienden el ámbito estatal.

El Puerto del Norte, la ampliación del Puente Internacional III de Nuevo Laredo, el tren Saltillo-Nuevo Laredo, el Corredor del Golfo Norte, el Acueducto Guadalupe Victoria II y las inversiones energéticas asociadas al Golfo de México forman parte de una plataforma que busca aprovechar la posición estratégica de la entidad.

A ello se suman proyectos de agua como la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria y la tecnificación de los distritos de riego, además de infraestructura destinada a fortalecer la conectividad y acompañar el desarrollo de las distintas regiones.

El encuentro de este jueves tendrá así una doble dimensión: hacer un corte de los primeros cuatro años y establecer las prioridades del siguiente tramo.

Seguridad, salud, bienestar, agua, infraestructura, conectividad, inversión y crecimiento económico aparecen articulados por una misma concepción: que el desarrollo tenga como destinataria a la sociedad y que las decisiones públicas mantengan a las personas en el centro.

Después de recorrer los 43 municipios, Américo Villarreal llegará este 1 de octubre con un balance construido desde el territorio y bajo los principios del humanismo mexicano.

Este jueves, el gobernador expondrá los resultados de esa etapa y la hoja de ruta con la que buscará consolidar los proyectos en marcha, atender los desafíos pendientes y avanzar hacia 2027.

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JVR